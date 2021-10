¿Carlos Rivera "DESPIDIÓ" a Yuri de un musical? "No quería a nadie más famoso que él", aseguran

Carlos Rivera ha logrado fama gracias a su talento y simpatía tanto fuera como sobre el escenario, aunque esto no ha evitado que sea blanco de la polémica como la más reciente en la que señalan que habría pedido el despido de dos estrellas de la música como condición para ser parte de la obra “José el soñador”.

El exacadémico ha participado en otras obras de teatro como “El Rey León” que le ganó gran fama en España y le abrió las puertas a nuevos proyectos tanto a corto como a largo plazo, como el más reciente con el musical en el que ya causó controversia al evitar que alguien pudiera opacarlo sobre el escenario.

Según lo revelado por Juan José “Pepillo” Origel en su programa “Con permiso”, el novio de Cynthia Rodríguez participaría junto a Yuri en la obra hasta que anunciaron su salida del proyecto en el que sería narradora pues no “llegaba a las notas requeridas”.

Yuri habría salido de musical por Carlos Rivera. Foto: Instagram @quieneslamascara

Al respecto, Martha Figueroa respondió que esa no era la razón y añadió que una fuente al interior del teatro habría revelado que el cantante no quería a nadie más famoso que él en “José el soñador” y, por ello, pidió al productor que sacara a los dos cantantes que podrían haber opacado su participación.

“Él pidió, según me cuentan, que no quería a nadie más famoso que él y el productor le dijo: ‘Ok’ (…) Y es que aparte de ser más famoso, pues canta más padre que Carlos porque lleva toda la vida cantando y porque es un artistota. No voy a dar nombres nada más para que no llore nadie, pero es una nota que viene directo de la fuente del manantial del teatro”, dijo Martha Figueroa.

¿Rivalidad en “¿Quién es la máscara?”?

Carlos Rivera participará una vez más como investigador en el exitoso programa “¿Quién es la máscara?”, en el que el temporadas pasadas ya habían surgido los rumores de una fuerte rivalidad entre los famosos y que podría confirmarse con la salida de Yuri a cambio del cantante.

Será el 10 de octubre cuando nuevas celebridades muestren su talento en baile y canto tras un nuevo personaje en el reality show en el que Carlos Rivera será juez junto a Yuri, Juanpa Zurita, Alan Estrada, Mónica Huarte y Adrian Uribe como conductor.

La ausencia de Consuelo Duval ha sido un golpe para los fans del reality, quienes ya hacen sus apuestas en redes sociales sobre los personajes que aparecerán esta temporada y esperan ansiosos respeta a la nueva polémica sobre una supuesta revalidad entre los investigadores.