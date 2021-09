¿Carlos Rivera será papá? Cynthia Rodríguez responde a rumores de embarazo | VIDEO

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera forman una de las parejas más estables de la farándula, pese a que han mantenido su relación alejada de los reflectores no han evitado ser blanco de la polémica y los rumores, como el más reciente que apunta a un embarazo de la conductora.

La exacadémica ha sido blanco de controversia en más de una ocasión por su romance con el cantante Carlos Rivera, aunque no han terminado con todos en su momento con el tiempo ha quedado claro que no eran reales, aunque el que señala que espera un bebé causó gran intriga entre sus seguidores.

Fue durante la sección de “El Capi” Pérez en “Venga la Alegría” en la que se leyeron algunos comentarios de los fans, en ellos uno apuntaba a que Cynthia Rodríguez mostraba un aspecto diferente en su rostro y fue cuestionada sobre si estaba embarazada.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. Foto: Instagram @cynoficial

“Te ves muy rara de tu cara, ¿acaso será que estás embarazada? eso no se puede ocultar”, dice el comentario al que la conductora respondió entre bromas tanto de ella como de sus compañeros, aunque no negó del todo el embarazo dejó ver que por ahora no espera un bebé.

“No sé cómo hay gente que dice que con ver la cara adivinan si estás embarazada o no, quiero que me digan, ¿estoy embarazada si o no? ¡No!”, dijo Cynthia Rodríguez quien mostró sus mejores pasos de baile para demostrar que no está embarazada.

Historia de amor de Cynthia Rodríguez

La pareja, que saltaron a la fama tras su participación en el reality show “La Academia”, ha externado sus planes de boda, aunque no se ha dado fecha exacta y también surgieron los rumores de que se casaron en secreto por lo que ahora viven juntos.

Rodríguez y Rivera se conocieron en 2005 en el reality de canto, aunque no se les relacionó de primer momento yes ambos tenían pareja. Aunque estuvieron separados por mucho tiempo se mantuvieron en contacto y fue 10 años después que despertaron los rumores de un romance.

En 2016 la conductora del matutino y el intérprete de “Me Muero” hicieron pública su relación, aunque desde entonces es poco lo que se sabe de ello a excepción de los románticos mensajes que se dedican en redes sociales.