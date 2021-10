Fabiola Guajardo desmiente rumores sobre su sexualidad

Fabiola Guajardo expresó su sorpresa debido a las especulaciones en relación a su vida sentimental y los rumores sobre un noviazgo con otra mujer.

Durante la alfombra negra de la Gala anual del Día de Muertos donde se honró la herencia mexicana llevada a cabo por Vogue y celebrado en la Ciudad de México, la actriz aclaró los rumores sobre sus preferencias íntimas y recalcó que su atracción permanece hacia el género masculino

En dicho evento, además de elogiar los diseños de Daniela Villoro en relación a sus blusas, la mexicana fue abordada por la prensa al ser cuestionada sobre los rumores que circulan en las redes sociales: “No, no, para nada, yo respeto muchísimo eso, a mí me gustan los niños, este… yo tengo novio, y no… ¡para nada!, pero luego me pasas ese chisme”, puntualizó Guajardo al respecto.

Fabiola Guajardo se presentó en la Gala de Día de Muertos de Vogue

FOTO: Agencia Mex

A pesar de que el nombre de la pareja sentimental de la actriz continúa en el anonimato, es conocida la pasada relación que mantuvieron Fabiola y Vadhir Derbez en el 2019, vínculo que sostuvieron en secreto debido a decisiones personales del hijo de Eugenio Derbez.

Aunque Guajardo concluyó hace ya unos meses su discreto noviazgo con Vadhir Derbez, hasta la fecha ambos artistas comparten videos y fotografías juntos, lo que aparenta una cordial relación de amistad sin resentimientos presentes.

Fabiola próximamente será presentada como la villana en el remake de "Los Ricos También Lloran", telenovela mexicana producida por Televisa que significó el ascenso a la fama para Verónica Castro. Dentro del rodaje, también se contará con la participación de Sebastián Rulli, Alejandra Barros, Víctor Gonzáles, Sergio Reynoso y Claudia Martín.

Por lo mientras, junto con la presencia de la actriz en la alfombra de Vogue y su próximo papel para la televisión, la carrera de Fabiola parece permanecer en constante avance.

