William Valdés llora en "Quiero Cantar"; y el público se le va encima; "se merecía el "botón rojo"

William Valdés se llevó este jueves los reflectores en "Quiero Cantar" y no precisamente por su destacada interpretación, sino por la polémica que se creó en redes sociales en torno a la misma, ya que el conductor terminó llorando de la emoción; además, el público criticó con dureza su presentación en el escenario y hasta aseguraron que se merecía el "botón rojo".

El comunicador eligió para su participación de este día la canción “Color Esperanza”, de Diego Torres, con la cual terminó conmovido y durante la segunda mitad no pudo contener el llanto. Si bien no fue su mejor participación hasta ahora, para el público de "Venga la Alegría" el show que presentó dejó mucho que desear y se le fue encima.

Con comentarios, sugerencias y duras críticas los internautas evaluaron la presentación de William Valdés, hubo quienes incluso aseguraron que Horacio Villalobos debió haber presionado el "Botón Rojo", el cual detiene al momento la presentación y otorga una calificación mínima de 5 al concursante. Sin embargo, este no fue el caso, y el conductor se salvó de obtener una evaluación baja.

"Ya se había tardado en llorar" ironizó el público de VLA

Entre los numerosos comentarios de los usuarios, tanto e Instagram como en Twitter, hubo quienes recordaron que es muy común ya ver llorar a William Valdés, a quien sus propios compañeros de programa definen como muy sensible: "Era botón rojo!!!", "Se había tardado!!! Y lloro", "Siempre llora William, que flojera" y "Ahí no Horacio, ni animador a mí me aburrió y casi me duermo", fueron solo algunos de los mensajes que compartieron en el post.

No faltó quienes se fueron contra Horacio Villalobos, considerado como uno de los jueces más duros del reality show, quien fue bastante "suave" con la crítica hacia su compañero, aseguraron en redes: "Y el botón ROJO??? Este prepotente siempre hace lo que desea y el Horacio bien gracias cada vez entiendo esa dinámica", se lee en otro de los comentarios.

Hay que recordar que en numerosas ocasiones los internautas han acusado Horacio Villalobos de favoritismo y de ser muy tenue en sus críticas hacia algunos de los competidores¡s, a quienes consideran sus favoritos, entre ellos el propio William Valdés y Kristal Silva. No hay duda que el show de talentos enciende las emociones entre el diverso público de "VLA", ya que casi diariamente se genera polémica, pero esto es muestra de la fuerte conexión que se ha creado entre el espectador y los participantes.

