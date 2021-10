¿Quién miente? Papá de Gomita niega haber golpeado a su familia al borde del llanto: VIDEO

El drama de la familia Ordaz Campos continúa dando de qué hablar y en esta ocasión el encargado de generar polémica fue Alfredo Ordaz, el padre de Aracely Ordaz, quien es mejor conocida en el medio del espectáculo como Gomita, pues negó rotundamente haber golpeado a su hija y a su esposa, Elizabeth Campos, además, explicó los motivos por los que se originaron los problemas al interior de su familia abriendo un debate en redes sociales por saber quién está diciendo la verdad.

Fue durante el programa de Multimedios llamado “Es show” donde el padre de la famosa ex payasita decidió hablar por primera vez sobre las acusaciones de violencia intrafamiliar que pesan en su contra y sobre la orden de restricción que interpuso Gomita. Para empezar, señaló que la influencer rompió el pacto familiar de no ventilar sus problemas en redes sociales, además, aseguró con voz entrecortada que no le puso la mano encima a la hermana de “Lapizito” y lamentó que su hija crea que les pueda hacer algo.

“Me da mucha pena esta situación, siendo Gomita una persona de edad, se le olvide de dónde venimos (…), el golpe que ella trae, en realidad yo no la golpeé, te lo puedo decir honestamente, pero si ella dice que sí, es porque así lo hizo saber al MP, porque hasta ese grado llegamos, pero el que haga comentarios de que tiene miedo porque ya les pudo hacer algo, pues me da mucho pesar”, señaló Alfredo Ordaz, quien era el representante de la conductora.

Posteriormente, el señor Alfredo Ordaz explicó que toda la situación comenzó debido a que “terceras personas se entrometieron” en problemas entre él y su esposa que tenían solución, sin embargo, asegura que “todo se salió de control” pues buscaban perjudicarlo, además, enfatizó que no busca dañar a su esposa y mucho menos a su hija, a quiénes les ofreció disculpas.

“Yo no tengo nada en contra de ellos y yo no busco ningún problema. Si en algo les fallé les pido disculpas (…) mi cometido es que mi esposa y mis hijos estén tranquilos, que yo no pienso hacer nada en contra de ellos”, señaló el padre de Gomita al borde de las lágrimas.

Gomita teme por su vida

Hasta el momento, Gomita no se ha posicionado sobre estas declaraciones de su padre, sin embargo, la creadora de contenido se fue del país hace unos días asegurando que temía por su vida y por la de su madre, Elizabeth Campos, pues aseguró que su progenitor las seguía buscando con el objetivo de volver a dañarlas físicamente, incluso, aprovechó para mandarle un mensaje a su papá.

“Me vine a otro país para que olvidara mis problemas, quiero salir adelante, comenzar con nueva energía mi vida y que mi papá dejara de buscarme, ahora está buscando a mi mamá, sé que esto llegará a sus oídos porque no te voy a desbloquear de mi teléfono, ni mucho menos, solo te pido nos dejes en paz tanto a mi mamá como a mí, las dos tenemos una orden de restricción y no te puedes acercar y tampoco puedes entrar a la casa de mi mamá”, escribió Gomita en una de sus historias en Instagram donde también ha dejado que se encuentra disfrutando al máximo su estancia en Colombia debido a que ha paseado por diversos sitios turísticos de ese país.

Gomita se encuentra disfrutando de Colombia. Foto: IG: gomitaoficial123

