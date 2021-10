Luis Caballero 'Potro' revela la verdad por la que terminó con Estefanía Ahumada

Luis Caballero mejor conocido como ‘Potro’ y Estefanía Ahumada fueron una de las parejas más bonitas durante dos realitys, pero después de poco más de un año la pareja decidió separar sus caminos. Ahora, después revelarse dicha información, el exintegrante de Acapulco Shore decidió hablar del tema y revelar los motivos de la ruptura.

Luis y Estefanía iniciaron su romance durante la primera temporada de Guardianes, donde el también cantante demostraba que podía ser una persona fit. Con el paso de las temporadas se fue enamorando de la española y con esto comenzar el noviazgo. Esta situación los llevó a integrarse Inseparables. Después de este reality todo llevó a su fin.

Durante una entrevista con Shanik Berman para TV Notas, ‘Potro’ no dudó en contestar las preguntas que le lanzó la periodista, donde confirmó una serie de temas sobre la separación con la española. Entre las cosas que dejó claras fue el motivo por el que terminaron y de paso si terminaron bien y no.

¿Por qué terminaron?

Shanik decidió atacar el tema desde el inicio y sin mayor reparo le cuestionó sobre el fin de su relación con Ahumada, a lo que el ‘Potro’ contestó sin mayores reparos que en efecto habían terminado porque se había vuelto toda una rutina y la convivencia no era fácil.

“No, porque cuando cumplimos un año y cachito de novios, todo se volvió rutinario. Fue muy intenso porque estábamos todo el día juntos: trabajamos juntos, dormíamos juntos, vivíamos juntos y la convivencia no era fácil”, expresó el exintegrante de Acapulco Shore.

Después de esto confirmó la relación terminó bien, ya que fue por mutuo acuerdo debido a que se encontraban en diferentes sintonías. “Sí, por mutuo acuerdo, ya que estábamos en diferentes frecuencias y es de sabios decir: ‘Ahorita no podemos entregar el cien’. Me cae bien, es una mujer excelente, pero ahorita no quiero tener novia, me voy a aventar un rato soltero”.

En la entrevista aseguró que cada vez que entra a un proyecto se enamora, por lo que espera ya no quiere seguir en la misma dinámica. Ahora espera que su próxima novia no tenga nada que ver con el medio artístico, de lo contrario espera mantenerse soltero.

Te puede interesar: Mane explica por qué nunca tuvo hijos con Jawy ¿Nunca lo amó?