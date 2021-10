FICM: Director Mario Muñoz presenta "Los Minutos Negros", película sobre la justicia en México

Para el cineasta Mario Muñoz hablar de policías y detectives en una película era difícil, porque en el imaginario colectivo mexicano, ellos suelen ser los villanos de la historia, sin embargo, inspirado en la novela de Martín Solares, “Los Minutos Negros”, muestra en la cinta del mismo nombre lo difícil que es para este sector ser un héroe en este país.

La trama cuenta la vida de un hombre que busca ser policía en un rincón de este país, sin embargo, al sumarse a la investigación de un asesino serial, encuentra lo complicado que es ir tras la justicia, cuando el mismo mal está adentro.

“Fue enfrentarme a una reflexión sobre cuáles son las consecuencias de ser un héroe en México , entendiendo las condiciones que tenemos del estado de derecho tan tenue. Me atrapó eso y que se siga hablando del petróleo con el mismo interés que se hacía en los 70 y 80 que fue cuando crecí. Me sorprende lo cíclico que es todo”, aseguró Muñoz en entrevista.

El primer reto para realizar este filme fue condensar las más de 300 páginas del libro en el guion, por lo que invitó al autor de la novela a escribirlo y tras más de 70 versiones del texto, llegaron a esta historia.

“Para mí la novela habla del origen y nacimiento de un tipo particular de violencia que el estado mexicano ha ejercido a través de sus policías y servicios secretos contra aquellos que intentan apartarse de la verdad oficial y se puede ver una continuidad de esa violencia que narró en los 70 al presente”, contó Solares.

Para el autor entre los grandes logros de llevar el texto al séptimo arte está que el director subraya el horror que había en las calles y de lo que se sabía poco, las cosas espantosas que ocurrían cuando alguien se apartaba de los dichos del dictador en curso y las consecuencias que hay, con toques de humor en medio de una narración cruda.

La película forma parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, y es la segunda que presenta Muñoz en este evento en sus años como cineasta.

“La primera vez que fui fue con ‘Bajo la sal’ que contó con la distribución de Warner y de algún modo me sentía cobijado. Hoy a la distancia, que seleccionen esta cinta que es más independiente me permite valorarla más, me llena de orgullo y honor, porque más que un reconocimiento a mí o al equipo, es a este tipo de cine que estamos tratando de proponer”, afirmó.