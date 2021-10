Famosa actriz que triunfó con Cantinflas dejó su carrera para casarse con un importante político

La época de oro del cine mexicano vio nacer a varias luminarias del séptimo arte. Muchas de las estrellas que alcanzaron la fama durante esta etapa continuaron con su trabajo en la pantalla grande y en la televisión, sin embargo, hubo otros que prefirieron abandonar su carrera, tal es el caso de Christiane Martel, quien dejó la actuación para casarse con un político.

La actriz debutó en la época de oro del cine mexicano con la película ‘Abajo el telón’ de 1955, en la cual pudo compartir créditos con Mario Moreno ‘Cantinflas’. En la cinta Martel interpretó a Lulu Duval, una famosa actriz francesa que culpa al ‘Mimo de México’ de robar una lujosa joya.

A pesar de que la diva del cine consiguió varios papeles después de su participación con Cantinflas, decidió dejar su carrera para unir su vida a un político mexicano y cuidar de sus cuatro hijos.

¿Quién es Christiane Martel?

Christiane Magnani Martel nació el 18 de enero de 1936 en Piennes, Francia, en una familia humilde de italianos que llegaron a esa población tras la entrada de la Segunda Guerra Mundial. La actriz tiene una hermana mayor de nombre Georgette Magnani, quien tuvo un matrimonio con el cineasta estadounidense Vincente Minnelli de 1954 a 1958, cuando se divorciaron.

La joven vivió en aquella comunidad hasta los cuatro años de edad, cuando sus padres decidieron mudarse a la pequeña ciudad de Loudun.

Christiane Martel fue una modelo francesa Foto: INAH

Christiane Martel: la segunda Miss Universo

Christiane comenzó su carrera en la industria del entretenimiento desde 1952 cuando se inscribió en varios concursos de belleza, siendo los más importantes Miss Châtellerault, Miss Centre y Le plus belle italienne de France (La mujer italiana más bella de Francia).

En 1953, fue seleccionada para representar a Francia en la segunda edición de Miss Universo. La reina de belleza logró quedar entre las cinco finalistas de la competencia enfrentándose a las concursantes de Australia, Japón, México, y Estados Unidos. Al final Martel fue coronada y se convirtió en la primera francesa en ganar el concurso, puesto que ocupó hasta 2017 cuando Iris Mittenaere consiguió el título.

Christiane Martel tiene una exitosa carrera en el cine

La ex reina de belleza debutó en el cine estadounidense en 1954 con la película Yankee Pasha, después continuó con Rails Into Laramie, So This Is Paris y en un corto titulado Universal Newsreel. Con el objetivo de seguir su carrera como actriz, Martel se traslada a México y consigue su primer papel en 1955 en la cinta 'Abajo el telón' protagonizada por Mario Moreno "Cantinflas".

Christiane Martel fue Miss Universo 1953 FOTO: Pinterest

Después de ese largometraje, Christiane Martel hizo algunos trabajos en la pantalla grande de Estados Unidos, México e Italia como Corazón salvaje,? Bataclán mexicano, Una lección de amor, Señoritas, The Little Savage, Tipi da spiaggia, entre muchas otras.

En la década de los años 60, la actriz decidió abandonar su carrera para casarse con el exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de México, Miguel Alemán, y con quien tuvo cuatro hijos incluyendo, Carla, Mónica y Miguel Alemán Magnani, empresario mexicano.

mfa