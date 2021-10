A los 17 años THALÍA dio entrevista a Pati CHAPOY en la que predice su éxito y futuro: VIDEO

Cuando ves a un cantante, actor o actriz, en sus primeros años dentro del mundo artístico, puedes descifrar qué ha permanecido de esa persona con los años y qué parte de su personalidad ha evolucionado para bien o para mal. Tal es el caso de Thalía, una cantante y actriz que encontró el triunfo sobre los escenarios a temprana edad, algo que la llevó a estar en los reflectores por su talento y particular presencia.

Ante esto, en el año de 1988 cuando apenas contaba con 17 años de edad, Thalía fue entrevistada por la periodista, hoy muy reconocida, Pati Chapoy, quien en ese entonces trabajaba para el sistema de noticias ECO.

En ésta charla entre periodista y artista en ciernes, Thalía reveló algo que con los años no sólo cumplió, si no que le ayudó a definir su futuro y parte de la realidad que hoy en día le vemos vivir a través de sus redes sociales.

Ataviada con un outfit y peinado acorde a la época, donde imperaban los copetes altos en las jóvenes, Thalía se plantó en el foro de ECO para dar una entrevista donde se le notó sumamente tranquila, centrada y humilde.

Con buen tino, respondió a la pregunta de Pati Chapoy en torno a si la popularidad y el éxito a corta edad le habían afectado.

"No creo Pati, gracias a Dios mi mamá ha estado siempre conmigo y me ha hecho una chava muy centrada y si alguna vez se me ha subido, me dice (truena los dedos) 'te me pones ahorita aquí ya en la tierra'. Porque soy un ser humano como cualquiera, simplemente con la virtud de que me ven en la tele, pero con una carrera como cualquiera", expresó Thalía con 17 años.