Imanol Quezada de Los Dos Carnales le contesta a fan que critica su celular y se arma el pleito | FOTO

El grupo mexicano Los Dos Carnales está liderado por Poncho e Imanol Quezada, dos jóvenes que disfrutan tanto de cantar y tocar música regional mexicano que su emoción la comparten con sus millones de fans.

Muchos de sus seguidores aplauden sus logros y todos los triunfos de Grupo Firme, pero también hay quienes cuestionan las decisiones y todo lo que hacen los jóvenes originarios de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

En su cuenta oficial en Instagram, Imanol Quezada subió una fotografía de tipo selfie frente a un espejo, en la imagen se aprecia su equipo celular, se trata de un IPhone de los modelos recientes el cual tiene algunas partes rotas.

Te puede interesar: Ella es Neely Quezada, la guapa hermana de Los Dos Carnales | FOTOS + VIDEO

Uno de los usuarios de la plataforma cuestionó al músico y le preguntó que si había sacado su celular de la basura, el artista le respondió que prefería seguir con ese teléfono porque si compraba uno más nuevo iban a pensar que no era humilde.

Imanol hizo tal referencia ya que hace algunos meses fue señalado por su comportamiento con las personas que asistían a sus conciertos, porque él y Poncho no se quisieron tomar fotografías con una fan y al ser grabados, las imágenes se difundieron en la red y las personas expresaron que ya habían perdido la humildad, pero la razón fue que tenían medidas establecidas por el recinto y la falta de organización del mismo público.

Te puede interesar: Los Dos Carnales: Este es el nuevo corrido de la agrupación en el que recuerdan a los que ya no están

Ante tal referencia el joven no se quedó callado y por eso manifestó que no deseaba adquirir otro equipo más ostentoso, pero este no fue el único comentario que recibió, otras personas también escribieron:

“Cuánto por el iPhone, así como está viejón”, “Y me pagas el iPhone que me quebraste chiquita tóxica”, “Ya no tire su celular”, “Ese modelo de teléfono está al100 Güero” y “Ya hace falta estrenar cel”, solo por mencionar algunos de los miles.

Te puede interesar: ¡Los Dos Carnales son imparables! Ahora cantan en vallenato VIDEO