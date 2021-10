Netflix: El drama coreano MÁS visto en México, te engancharás con su historia

¿Ya superaste "El Juego del Calamar"? Netflix estrenó una nueva serie coreana que llegó para quedarse. La plataforma de streaming continúa apostado por el entretenimiento de Asia, este dorama es el más visto en México y no te lo puedes perder.



Corea del Sur ha comenzado a llamar la atención de los amantes del cine y las series. Sin embargo, desde hace tiempo ha demostrado que no le debe nada a Hollywood, ya que producciones como "Train to Busan","Parasite" y el K-Pop llegaron para quedarse.



Con el fenómeno de "El Juego del Calamar" es hora de darle una oportunidad a este tipo de series, pues poseen una gran calidad de producción con una historia original que promete engancharte. Checa la recomendación de esta semana con lo MÁS visto de México.

El dorama más visto de México en octubre

El K-Drama está protagonizado por la actriz coreana Han So Hee, quien también participó en "Nevertheless", junto a Song Kang, incluso despertaron rumores de romance.

La protagonista aseguró que ganó peso debido a que se sometió a un riguroso entrenamiento para su papel. "My Name" sigue la vida de una joven estudiante llamada "Yoon Ji Woo", quien además de sufrir bullying en la escuela es testigo del brutal asesinato de su padre.

Decidida a cobrar venganza, y con la ayuda de un mafioso de la organización criminal Dongcheon, la joven ingresa a la academia de policía para infiltrarse en el departamento de Narcóticos. Ji Woo hará todo lo posible por encontrar al asesino de su padre, quien resulta ser un agente de la justicia.



En el camino también conocerá a Jun Pil Do, un compañero que también se convierte en su interés amoroso. La trama tiene varios giros de trama, escenas de acción y mucho drama. Actualmente ocupa el séptimo lugar en el top 10 de lo más visto en México de Netflix.



Además, el final dejo algunas interrogantes que pueden dar pie a una segunda temporada y se perfila como la próxima serie más vista de la plataforma luego de "Squid Game".

