Song Kang se besó con esta chica y desata rumores de romance, ¿de quién se trata? | VIDEO

Song Kang es uno de los actores coreanos juveniles más famosas de Corea del Sur. Con el drama "Love Alarm" de Netflix ganó gran popularidad internacional, ya que la serie se posicionó en el top 10 de la plataforma en todo el mundo.

Este dorama de romance fue su primer protagónico, desde entonces ha realizado varias producciones consecutivas como "Navillera", Sweet Home y Nevertheless, todas son transmitidas en el servicio de streaming.



El actor de 27 años, (28 en edad coreana), es uno de los solteros más cotizados entre las fans y los K-Dramas, pero parece que su último proyecto lo llevó a conocer a la chica de sus sueños y ha desatado rumores de pareja junto a esta joven actriz, conoce la razón y de quién se trata.

¿Song Kang tiene novia?

El actor de doramas coreanos ha sido blanco de rumores amorosos desde que grabó la serie "Nevertheless", actualmente está disponible en Netflix.



Song Kang actuó junto a Han So Hee, ambos interpretaron a una pareja de estudiantes universitarios que se enamoran a pesar de tener una relación tóxica; sin embargo, la buena química de los protagonistas despertó la curiosidad de los fans y los usuarios coreanos.



Aunque no hay nada confirmado, un video detrás de cámaras levantó aún más las sospechas del público ya que el actor de doramas parece realmente interesado y coqueto con su compañera incluso aunque no estén filmando en ese momento. Una de las señales que llamó la atención de los fans es cuando el Song Kang le da un beso, pero no estaba escrito en el guion y decidió besarla en la boca.



Algunos comentarios del video señalan que la química es muy obvia entre ambos, pero ninguno de los dos ha negado o confirmado los rumores de relación. Hasta ahora, Song Kang no ha tenido novia pública, pues ha estado grabando serie tras serie debido a que podría enlistarse en el ejército en diciembre próximo.

Te puede interesar: Dylan Sprouse protagoniza su primer dorama chino, el actor se convierte en un príncipe legendario