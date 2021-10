Conductora "despedida" de VLA pide una SEGUNDA oportunidad EN VIVO

La semana pasada te hablamos que el martes 5 de octubre, durante el programa Venga la Alegría, las tensiones se elevaron hasta el límite, pues de la famosa cantante y conductora Brissia tras su interpretación de "Perfume de Gardenias" en la sección "Yo quiero cantar", terminó peleada con el juez y conductor Horacio Villalobos.

Hay que recordar que Horacio Villalobos señaló que la participante no sintió realmente que el tema como debería ser cantado, pues él esperaba un tono de arrabal que nunca pasó.

Ante este comentario Bisssia le pidió que le dijera cómo es que se canta, lo cual desató una gran polémica en el foro y elevó la tensión entre todos los presentes. Solamente unos días después Brissia se presentó de nueva cuenta en el escenario del programa, sin embargo se le notó muy incómoda y enojada.

Ahora pide regresar

El pasado viernes 8 de octubre se llevó a acabo un día más de eliminación en el concurso y fue Brissia, quien terminó saliendo ante la incredulidad de los televidentes, pues no se presentó al programa el a cantar y dijo que no se encontraba bien de salud, acontecimiento recordado durante este domingo 10 de octubre en la edición de Venga la Alegría Fin de semana.

Aquella vez la conductora Gaby Ramirez, quien aseguró que Brissia no había contestado el teléfono por lo que no sabían nada de ella, presentó a Brissia este domingo en el programa y le preguntó al respecto. La eliminada mencionó que aquel día tenía muchísima temperatura, vómito y diarrea, pero no logró reportarse enferma a tiempo.

Imagen del programa. Foto: Especial

También aclaró que ahora ya se encuentra bien de salud, pero se siente muy triste porque nunca pensó salir de esa forma de "Quiero cantar", y ahora será el público es el que decida si regresa al programa.

"Estoy bien, pero triste porque nunca pensé salir de esa forma de "Quiero cantar", dijo ante las cámaras. "El público es el que decicde en quiero cantar y pues si me encantaría" regresar.

