Horacio Villalobos asegura ser víctima de homofobia; buscará interponer una denuncia

Horacio Villalobos negó haber acosado a dos compañeros de trabajo como lo indicó un programa de espectáculos que se transmite en Estados Unidos.

Explicó que el show dio como fuente a una persona de la producción de TV Azteca quien dio a conocer que los supuestamente atacados por el conductor habían participado con él dentro de producciones en las instalaciones del canal.

De acuerdo con esta información, los acosados habrían sido Dennis Aranda, uno de los participantes de Survivor, y uno de los integrantes del grupo Wapayasos.

En entrevista con Adriana Delgado, el exconductor de "Desde Gayola" dijo que al momento de conocer esta controversia realizó un video en el que desmintió estos dichos.

"Sé manejar la crisis, digo que eso no es verdad", dijo.

Su versión, indicó, fue apoyada también por los dos hombres que fueron mencionados en la nota sobre el ataque por el cual se había señalado a Villalobos.

Con esto, dijo, se terminó cualquier duda que hubiera sobre su comportamiento; sin embargo, dijo que los ataques no terminaron y además piensa en demandar al medio de comunicación.

Informó que después de este problema, una reportera de este medio le preguntó sobre sus parejas sexuales de manera insistente. La información recabada fue usada para elaborar una nota en la que se usó un titular al que calificó como despectivo.

El conductor de "Viva la Alegría" dijo que la prensa puede provocar muertes, malentendidos y además el uso del título de las notas que se hicieron sobre él son tendenciosas, homofóbicas, así como violentas.

"A mí no me afecta como persona, pero me afecta como integrante de un colectivo", dijo.