La inédita foto de Maribel Guardia a los 19 años; así posaba en atrevido traje de baño

Maribel Guardia es una de las personalidades maduras más sensuales y reconocidas tanto por su belleza como por su incansable trabajo a lo largo de su carrera artística, en el mundo del modelaje, el activismo social y desde luego como mamá y reina de belleza tanto en su natal Costa Rica como en México.

Sin dudarlo es reconocida por su talento, pero también por su incansable labor para mantenerse en excelente condición física desde que era una jovencita y hasta el día de hoy en que puede sin ningún problema, subir una imagen con algún vestido o incluso con pijama (claro, que la pijama más sexy que se imaginan) y volverse viral en minutos.

La actriz sabe lo que tiene y contrario a lo que pueda pensarse, le agrada mostrar sus atributos físicos, siempre con buen gusto y lo sabe, tanto que se atreve a difundir sus propias sesiones de fotografía sin ningún problema.

Lo anterior viene a colación porque esa percepción se tiene en la actualidad (basta ver la siguiente imagen en la que nos desea buenas noches), sin embargo, cuando apenas comenzaba a dar sus primeros ‘pininos’ en el mundo del modelaje y la actuación, era complicado poder obtener una imagen de la costarricense más mexicana que se pudiera difundir rápidamente como en nuestros días.

Maribel Guardia se da el lujo de mandarnos a dormir con estilo y sensualidad (Foto: Instagram)

Como los buenos vinos

Y precisamente, en aquellas épocas en las que no era tan rápida la difusión de los materiales, Maribel Guardia tuvo algunos momentos de sensualidad que no pudimos apreciar como lo hacemos ahora, tal es el caso de la siguiente imagen en la que aparece a sus 19 añitos, en pleno ascenso rumbo a Miss Costa Rica y después a Miss Universo.

La postal no es nueva, sin embargo, llama poderosamente la atención porque si la comparamos con la última fotografía que compartió hace unas horas, en realidad no podemos exigirle nada, es obvio que las arruguitas en la piel y el paso de los años en el rostro es innegable, pero físicamente no hay manera de reprocharle nada.

Esa mirada llena de candidez aún la conserva, y si notamos el increíble cuerpo que tiene a sus 19 años enmarcados por un bikini de dos piezas y aderezado solo con un par de joyas en los brazos, notamos que a pesar del tiempo, Maribel era y es, una de las actrices más guapas y sensuales del ámbito del espectáculo y solo nos queda disfrutarla.

Desde los 19 años de edad, la costarricense ha cautivado a sus fans (Foto: Instagram)

