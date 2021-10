BTS: la canción perdida de Jungkook con la que conquistó al ARMY

Los miembros de BTS además de tener talento para el baile y el canto, también son excelentes productores y escritores musicales. Es bien sabido que los integrantes de la banda de k-pop crean sus propias temas, y uno de los que ha comenzado a llamar la atención por esta razón es Jungkook.

El llamado Golden Maknae ha comenzado a hacer más trabajos como productor junto a los demás miembros. Algunos de sus trabajos son: Magic Shop, Love Is Not Over y Outro: Love Is Not Over, las cuales coescribió con RM, J-Hope, Suga y Jin.

La mayoría de canciones hechas por los miembros de BTS se agregan a sus álbums, sin embargo, hay una escrita por Jungkook que no ha salido a la luz y que conquistó al ARMY. De acuerdo a las palabras del propio cantante, esto se debe a que perdió el trak.

¿Cuál es la canción perdida de Jungkook?

Hace un par de años, Jungkook hizo un live para celebrar su cumpleaños 22. Durante la transmisión el cantante surcoreano presentó en exclusiva su canción 'Decalcomania', en la cual hizo gala de su trabajo como cantautor debido a que presumió su hermosa voz y conquistó a todos con la letra.

El Golden Maknae se inspiró en la técnica artística Decalcomania, la cual se asocia a la corriente del surrealismo en donde se pasan diseños plasmados en papel a otros lugares, como la cerámica.

Desde el momento que el ARMY escuchó la canción comenzó a pedir que el miembro más pequeño de BTS la grabara en estudio y la agregara a un álbum de la banda, o bien, la lanzara para su mixtape. Sin embargo, hace unos meses el artista terminó con todas las ilusiones de sus fans.

Durante la convivencia por Zoom el pasado mes de agosto, Jungkook confesó que eliminó el track con el que estaba trabajando y por eso ya no será posible escuchar una versión de estudio en un futuro. La noticia entristeció al los fans, quienes sólo tienen la versión en vivo de 'Decalcomania'.

