Angelique Boyer y Sebastián Rulli: así inicio su historia de amor

Los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli llevan una relación desde hace 7 años, y aunque han recibido críticas sobre como inició su noviazgo, la realidad es que tienen una encantadora historia de amor, la cual fue revelada por la guapa actriz y modelo francesa.

El 23 de septiembre de este año, la pareja celebró su séptimo aniversario y en redes sociales se dejaron ver muy enamorados, pues ambos escribieron tiernos mensajes para el otro. El primero en lanzar a a través de su Instagram un amoroso texto fue Rulli, quien escribió:

"WOOOOOW!!!! HOY CUMPLIMOS 7 años “Vida de Mi Amor”!! Nada más hermoso que tener una meta en común e ir juntos de la mano. Por muchos ciclos más como este. Te Amo!!".

Así celebró el actor su séptimo aniversario. Foto: Especial

Razón por la que su amada también aprovechó para dedicarle una tierna publicación en la misma plataforma donde se pudo leer lo siguiente: "Que les puedo decir…Nos amamos! A nuestra manera con nuestras locuras, construyendo un camino de paz. Lo mejor de esta vida es el amor, también valoramos el amor que nos dan la familia #RulliBoyer gracias por celebrar con nosotros!".

Así, la pareja demuestra todo el amor que se tiene, pero muchos se preguntan cómo fue que se dio la relación, y la encargada de revelar esa historia fue Angelique.

¿Cómo inició la relación de Angelique y Sebastián?

Boyer y Rulli comenzaron su relación unos meses después de la muerte de Sylvie Rousseau, madre de la actriz, un triste suceso que ocurrió cuando terminaban de grabar la telenovela "Lo que la vida me robó", misma en la que compartían créditos como protagonistas.

Fue para el programa "Confesiones", con Aurora Valle, que Angelique confesó que Sebastián fue su calma en medio de la tempestad, pues la guapa actriz tenía compromisos laborales que le impidieron viajar a Francia para ver a su familia, algo que la afectó mucho anímicamente.

"El fue muy paciente, un gran apoyo, un gran amigo", así describió la actriz a su actual pareja, y explicó que un gran detalle que tuvo fue acompañarla en el funeral de su madre, y poco a poco la fue conquistando con sus atenciones.

La actriz francesa reveló en la entrevista que luego de terminar las grabaciones de la telenovela debió cumplir con el compromiso de la obra de teatro "Los derechos de la mujer", donde también compartía escenario con Rulli, por lo que viajaron juntos, acompañados de a otros actores por más de un mes.

Al finalizar la primer etapa de la gira, Boyer viajó a Francia, y fue el momento en que se dio cuenta que comenzaba a extrañarlo.

"Me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, y dije 'Oh! me enamoré'", reveló Boyer, quien también afirma que en un principió decidieron ser sólo amigos, pero después de algunos meses el amor era evidente y decidieron confesar que estaban juntos a través de un mensaje de Twitter.

