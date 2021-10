Efeméride: Bailee Madison cumple 21 años; así luce ahora la niña de "Una esposa de mentira"

Desde que inició su carrera, Bailee Madison se convirtió en una de las jóvenes promesas de la actuación en Hollywood. Su carrera frente a las cámaras inició cuento dan solo tenía dos semanas de edad, pues apareció en un anuncio publicitario de Office Depot. A partir de ese momento, además de aparecer en otros comerciales para empresas como Walt Disney y Sea World, Bailee decidió enfocarse a las artes histriónicas.

A los siete años, la pequeña actriz debutó en la película "Lonely Hearts", estrenada en 2006. Después, formó parte de la familia Disney en la película "Bridge to Terabithia", una historia basada en el libro infantil que llegó a la pantalla grande con Josh Hutcherson como protagonista. Dos años después, apareció en la película "Brothers" y, aunque participó en otras producciones una de sus actuaciones más destacadas ocurrió en 2011.

Bailee apareció en un comercia a las dos semanas de edad. Foto: Twitter @AlaynaBakerr

Una esposa de mentira

La película originalmente llamada "Just Go with It", protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston se estrenó en 2011, convirtiéndose en una de las comedias románticas favoritas hasta el momento. Además de contar con la actuación de celebridades como Nicole Kidman, Brooklyn Decker y Dave Matthews, también reveló a dos talentos juveniles, Bailee Madison y Griffin Gluck, quienes interpretaron a los pequeños hijos de Jennifer Aniston.

En esta película, Bailee le dio vida a Maggie, una niña que anhela ser actriz y que puede ver su sueño cumplido cuando el jefe de su madre le propone que finja ser su hija. Chantajeándolo hasta conseguir que le pague lo que desea, Maggie acepta. La situación escala a tal grado que termina cambiándole la vida por completo. Producida por Happy Madison, la película filmada en Los Ángeles y en las islas hawaianas de Maui y Kauai recaudó 214 millones 945 mil 951 dólares durante su estreno.

"Una esposa de mentira" se estrenó en 2011. Foto: Twitter @Mothermayhem31

¿Qué hace ahora Bailee Madison?

Luego de aparecer en otras producciones, este año se anunció que Bailee Madison se convertiría en la protagonista de "Pretty Little Liars (Pequeñas Mentirosas)", una nueva serie producida por HBO que retomará algunos aspectos de la historia ya conocida. En esta nueva producción, basada en los libros de Sara Shepard, se centrará en la historia de un grupo de adolescentes que deben enfrentar a un desconocido asaltante que las atormentará hasta pagar por todos los crímenes que cometieron.