¿Paola Rojas y Beto Cuevas estrenan romance? El cantante chileno lo aclara: VIDEO

Paola Rojas es una de las figuras más importantes y queridas de la televisión mexicana en la actualidad debido a que además de ser una mujer sumamente inteligente, también ha demostrado tener un gran carisma y un gran sentido de la moda que la han hecho obtener una gran popularidad por lo que sus fans se han mostrado muy interesados en saber todo lo que acontece en su vida personal, en especial en la cuestión amorosa pues frecuentemente la relacionan con otras celebridades como el cantante chileno Beto Cuevas, quien salió a aclarar cuál es la su relación con la conductora de “Netas Divinas”.

Las versiones del supuesto romance entre la titular de “Al Aire” y el ex líder de La Ley comenzaron hace unos días, cuando Beto Cuevas estuvo como invitado en el programa de noticias de Paola Rojas para promocionar la actual temporada de “Jesucristo Superestrella” pues durante la entrevista, ambos mostraron tener muy buena conexión y las reacciones entre los seguidores de ambas celebridades no se hicieron esperar por lo que se especuló que ya habrían iniciado una relación.

Estos rumores tomaron fuerza gracias a que la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, aseguró durante el programa “Con Permiso” que Paola Rojas y Beto Cuevas sí estaban iniciando una relación, además, señaló que fue ella quien insistió en llevar a su programa al cantante chileno para que pudiera promocionar su obra, incluso, mencionó que la conductora se arregló más que de costumbre para deslumbrar a su supuesto galán.

La conductora no ha hablado sobre su supuesta relación con Beto Cuevas. Foto: IG: paolarojas

Beto Cuevas aclara rumores sobre su relación con Paola Rojas

Luego de varios días de especulaciones sobre la relación de Paola Rojas y Beto Cuevas, el cantante chileno decidió romper el silencio y finalmente aclaró todo lo referente a su supuesto amorío con la periodista. Fue durante una entrevista para Televisa Espectáculos donde el ex líder de La Ley señaló que, desafortunadamente, no está saliendo con la ex esposa de ‘Zague’ y explicó los motivos.

“Lamento decir que es un rumor y que no es cierto, me cae muy bien, somos muy buenos amigos con Paola. Yo soy un trotamundos, viajo de un lado a otro, creo que sería la peor elección de novio en este momento para ella”, fueron las palabras del cantante chileno, quien también señaló que en las próximas semanas estará de regreso en su país para participar en un programa de televisión como juez y que al mismo tiempo se encargará de preparar su próxima gira por México y Estados Unidos.

Tras las declaraciones de Beto Cuevas, los seguidores del cantante y de la periodista se mostraron un tanto decepcionados pues al parecer, estaban encantados con la idea de poder verlos juntos en una relación amorosa pues consideran que forman una gran pareja. Cabe mencionar que, hasta el momento, Paola Rojas, no ha salido a realizar declaraciones sobre este tema.

Paola Rojas no se cierra al amor

Desde su divorcio de Luis Roberto Alves ‘Zague’ en 2018, la periodista Paola Rojas se ha mantenido soltera y enfocada en su carrera y en sus hijos, sin embargo, en un par de ocasiones ha asegurado en diferentes espacios televisivos que no le ha cerrado las puertas al amor, no obstante, ha mencionado que no es su prioridad tener una pareja, por lo que no le quita el sueño tener o no un romance.