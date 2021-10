Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, se casa a los 78 años | FOTOS

Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, dio de qué hablar una vez más pues anunció con tiernas fotografías que se casó por quinta ocasión a los 78 años, lo que pone fin a los rumores sobre el compromiso que sólo había anunciado a sus amigos más cercanos al presentar a su pareja como su prometida hace algunos meses.

“Estoy tan feliz" escribió el bajista en sus redes sociales junto con una serie de fotografías del momento de la unión, mostrando que se trató de una íntima ceremonia de la que sólo las personas más cercanas a la pareja habrían tenido conocimiento. Hasta el momento no se sabe más sobre la esposa de Waters.

Los rumores sobre el compromiso de Rogers comenzaron en septiembre pasado cuando el músico fue visto junto a su ahora esposa en un restaurante en los Hamptons, donde la había presentado a sus amigos como su prometida. La pareja ya había sido captada en 2019 durante la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.

Se casa Roger Waters a los 78 años. Foto: Facebook @rogerwaters

Matrimonios de Roger Waters

El exlíder de Pink Floyd se ha casado cinco veces, la primera de ellas en 1969 con Judith Trim, su novia de la infancia, con quien estuvo por casi seis años hasta que en 1975 se divorciaron.

Tan sólo un año después de casó con Lady Carolyne Christie con quien tuvo dos hijos: Harry, quien al crecer acompañó en el teclado a su padre en la gira del 2006, e India que fue modelo. La pareja se divorció en 1992.

En 1993 se casó con Priscilla Phillips con quien tuvo a su hijo Jack Fletcher, aunque el matrimonio no funcionó y se divorciaron en 2001. En 2012 contrajo matrimonio con la actriz y directora de cine Laurie Durning, pero tan sólo tres años después se divorciaron en medio de un gran escándalo.

“Aprender a entender a las mujeres ha sido un camino muy difícil para mí. No supe nunca cómo enfrentar sus enojos, sus iras (…) Lloraba. Y siento que eso a las mujeres no les gusta. ¿Y sabes por qué no supe entenderlas? Porque no tuve un padre que me explique cómo hacerlo”, dijo Roger Waters en entrevista para Infobae en 2018.