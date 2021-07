El supuesto mensaje de Roger Waters sobre Venezuela que ahora reviven para explicar qué pasa en Cuba

Pink Floyd no solo revolucionó la industria de la música con sus canciones, sino que las letras son un importante mensaje en favor de diferentes causas sociales. En esa misma línea, Roger Waters, uno de los integrantes, ha sido una voz a favor de causas denominadas de izquierda.

Un ejemplo es su simpatía por el régimen chavista en Venezuela, así como al gobierno de Nicolás Maduro. En diferentes ocasiones ha mostrado su apoyo, en especial cuando el gobierno de su país natal, Estados Unidos, ha tomado medidas contra la nación sudamericana.

“Detengan esta última locura del gobierno de Estados Unidos, dejen en paz al pueblo venezolano”, escribió en su cuenta oficial de Twitter el año pasado, luego de los conflictos de la administración de Donald Trump y la de Maduro.

En otra ocasión, publicó un video dedicado a los “revolucionarios bolivarianos”. Tocó y cantó ‘We shall overcome’, un clásico estadounidense sobre el movimiento por los Derechos Civiles.

Sin embargo, hay un mensaje que circula por internet desde hace varios meses, supuestamente escrito por el vocalista y que no ha sido confirmado por nadie. En él explica la situación de Venezuela con una metáfora.

Recientemente, con las protestas en contra del gobierno de Cuba, el mensaje volvió a revivir. Ahora, supuestamente explicando el conflicto que vive la isla, gobernada por el presidente Miguel Díaz-Canel, escuela de la familia Castro.

¿Qué dice el mensaje?

Si a Ud. le interesa mi casa y no me la puedes comprar, porque no se la quiero vender, ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar, entonces usted me encierra en mi casa y no me deja salir para ir al supermercado, ni a la farmacia, ni al banco, y tampoco dejan que me vendan los repuestos del carro o la moto, y aunado a esto me cancelan las cuentas y tarjetas de crédito y ahorro…

Al cabo de un tiempo mis familiares se van a desesperar, algunos escaparán por la ventana…

y Ud. desde afuera empezará a vociferar que soy un inepto para conducir las riendas de mi casa y que soy un dictador que hago sufrir a mi familia…

y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en CRISIS y que los vecinos tendrán permiso para INTERVENIR y ECHARME con el propósito de atender la CRISIS HUMANITARIA de mi familia.

Eso si... nunca usted dirá que lo que le interesa es quedarse con mi casa. Y que por eso fue que usted me puso a mi en esta situación tan CRÍTICA ante mi familia.