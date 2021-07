Syd Barrett: a quince años de la trágica muerte de la leyenda de Pink Floyd

Este miércoles 7 de julio se cumplen 15 años de la muerte de Syd Barrett, el gran líder de Pink Floyd, uno de los grandes ídolos del Rock y hasta una leyenda de la música, que ha dejado una huella e historias enigmáticas.

Tal vez, el relato más conocido es el de su repentino e inesperado reencuentro con la banda en 1975 y, que a su vez, fue el último en donde estuvieron los cinco integrantes juntos. Curiosamente fue mientras componían la suite de nueve partes "Shine On You Crazy Diamond", la pieza tributo al ex integrante.

Al principio no lo reconocieron. Los albores de la fama los cegaron y, con el acoso de los fans en la memoria, creyeron que era uno de ellos, que buscaba un autógrafo de sus ídolos o simplemente verlos de cerca.

El hombre que estaba frente a sus ojos era fornido, rapado y sin cejas. Estaba tranquilo, tenía movimientos de autómata y llevaba un overol, parecido a los que ocupan los trabajadores del estudio. Ahí pensaron que era un empleado del estudio.

El emotivo e inesperado reencuentro

Algunas historias dicen que Roger Waters, su gran amigo y por el que estuvo más tiempo en la banda, derramó lágrimas al reconocerlo. Otras dicen que David Gilmour, su reemplazo y quien lo cuidó en sus momentos menos lúcidos, fue quien lo reconoció primero.

Barrett se quedó un tiempo. Escuchó, sin saber de qué trataba, el homenaje en forma de canción que componía. Dicen que la calificó como vieja, que solo la oyó una vez, que nunca cambió su forma de ser.

Al final, como llegó de forma repentina, se fue para siempre. Waters contó que en alguna ocasión lo encontró por accidente en una tienda, pero el compositor de los principales éxitos de la banda huyó.

Por esos años, el que ingenió el nombre Pink Floyd fue a casa de su madre en Cambridge hasta que murió en 2006 por cáncer de páncreas. Su madre, hasta que murió, y su hermana se encargaron de él hasta los últimos días.

Así fue el fin de la historia de una de las leyendas de la música, que estuvo opacada por el uso de drogas y pocos años de brillantez. Durante años se especuló del estado de salud del compositor y hasta se habló de esquizofrenia, pero en todos los diagnósticos concluyen que el abuso de las sustancias fue fundamental para su debacle.