Querido exconductor del Programa Hoy fue acusado de acoso sexual en redes sociales | VIDEO

Orlando Segura entró en el “ojo del huracán”, ya que este miércoles se reveló información donde se asegura que acosó a una periodista en redes sociales, esto al mandarle una foto en calzones, por lo que ahora el exconductor del Programa Hoy tendrá que defenderse ante tal acusación, misma que terminó en redes sociales con la foto donde se ve a una persona que solo porta ropa interior.

Los titulares de “Chisme No Like” fueron los encargados revelar la información en la emisión de este 13 de octubre. Javier Ceriani fue quien contó cómo ocurrió todo, ya se dice que los directivos de Univision habrían recibido una denuncia contra segura por mandar una foto subida de tono a la periodista Patricia Arbulú.

Esta situación tuvo lugar en Messenger de Facebook, donde se dice que mandó una foto donde solo se ve a una persona en ropa interior, eso sí, sin que se le vea la cara; pero eso no es todo, ya que la foto viene acompañada de un par de mensajes que dejan en evidencia que se trata de acoso.

Se tiene que recordar que la periodista peruana está casada con Luis Sánchez, productor de varios canales de televisión; pero esto no detuvo al exconductor de Hoy para que hiciera su movida.

La imagen

Durante el programa de “Chisme No Like” se presentó una captura de pantalla que parece ser de la conversación entre Patricia y Orlando, donde se puede ver que Segura le dijo que su mirada lo calentaba para después dejarle un regalo, la foto.

“Yo decía… esa flaca me calienta cuando me mira… jajaja. Un regalito solo para ti…” escribió el conductor antes de compartir una foto donde aparece frente a un espejo en ropa interior, eso sí, en la foto no se alcanza a ver la cara de la persona. Después de mandar la foto todo parece indicar que se arrepintió, ya que mandó un par de mensajes pidiendo que la borrara.

Por qué salió de Hoy

Dentro del informe, Cerini confirmó que Magda Rodríguez había contratado a Orlando a pesar de arriesgar su trabajo, pero cuando se dio cuenta para que usaba el dinero que recibía del programa, ya que supuestamente Segura contrataba a trabajadoras sexuales, situación que no le pareció a Magda y terminaría por finiquitar su relación laboral.

