Tras las recientes declaraciones que hizo María Conchita Alonso sobre su romance con Erik Rubín, mismas que provocaron una gran polémica, sobre todo por la relación que sostuvieron con la diferencia de edades que existe, el cantante mexicano manifestó su sorpresa.

El esposo de Andrea Legarreta dijo para el prorgama Sale el Sol que ella recuerda el momento en buena onda de algo que vivió hace mucho tiempo, que no es algo nuevo que se tenga que contar;

“O sea, no veo en donde está, además la controversia o, o sea, ella es una persona increíble a quien quiero mucho, a todo dar, inteligente, guapa, una mujer la verdad increíble donde está hablando en buena onda de algo que vivió en algún momento, que fue algo muy sonado, no es algo nuevo, es más, tengo ahí revistas en donde aparecemos los dos, donde salió la nota de que teníamos algo y no le veo nada de malo, y bueno, ya de ahí, pues obviamente no sé por qué, ah pues ahora la nota donde habló de esto y esto, y entonces le dan vuelo”, dijo Rubin