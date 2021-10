Erik Rubín REVELA nuevos detalles sobre la serie de TIMBIRICHE

Erik Rubín dio a conocer que se está estudiando si se hará una serie biográfica de Timbiriche, la cual narrará la vida de la banda que fue integrada por personalidades como Paulina Rubio, Thalía, Edith Márquez, Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Benny Ibarra o Sasha Sokol.

Destacó que todos los integrantes del grupo están pendientes de este proceso para analizar las mejores propuestas que puedan encontrar y así dar al público la mejor experiencia.

"Vamos a tener una junta pronto, pero todavía no está decidido", dijo.

Explicó que las posibilidades son muchas, debido a que se está pensando si será una producción biográfica o algo basado en la ficción, aunque no se ha tomado una decisión final.

Al respecto, Benny Ibarra dio una entrevista hace unos días en la que habló sobre lo que le gustaría que sea incluido en la serie. El cantante afirmó que tiene la ilusión de que los integrantes de la banda estén detrás de este proyecto para cuidar lo que se cuente en ella.

En esa ocasión dijo que la banda ha sido transparente, por lo que no hay secretos entre ellos y sus fans, por lo que no considera que se deban tocar aspectos de índole personal y sí hacer mención de la música, así como de lo que lograron en los escenarios. Pese a esto, no descartó que se hable sobre la vida de él y sus colegas.

Mariana Garza también ha alzado la voz sobre este proyecto. Fue en entrevista con Javier Poza que la cantante dijo que al menos hay tres productoras interesadas en contar la vida de los responsables de "Bezos de Ceniza", pero que no habría una decisión sino hasta que todos se pusieran de acuerdo.

El grupo marcó al espectáculo mexicano.

Una familia exitosa

Durante la charla con Adela, Erik, aseguró que está contento con el éxito que tienen sus hijas en el estrellato y que ellas despegaron por amor al show. Explicó que Mía y Nina han participado en al menos cinco películas cada una, por lo cual se siente muy orgulloso de ellas.

Indicó que Mía se parece más a Andrea Legarreta físicamente, aunque aseguró que puede trabajar muy fácilmente con ella, debido a que es muy disciplinada, tiene buenas ideas y además sabe lo que quiere.

Explicó que su próximo éxito es "Diablo", la cual habla del ego y la cual produjeron durante más varias semanas para quedara lo más perfecta posible. Agregó que Nina se está centrando en el teatro en una obra en la que participará a lado de figuras como Itatí Cantoral.

Agregó que ambas son proactivas y aunque se han dado momentos de competencia, él y su esposa les han indicado que no deben buscar superar a la otra, sino vivir su proceso y aprender que cada persona tiene que aprender a hacer lo que le gusta.

El actor habló de su familia. FOTO: Especial

Sigue el éxito en el teatro

El intérprete aseguró que el espectáculo de "Jesucrito Súperestrella" significa su regreso al teatro, al cual estaba ligado desde el inicio de su carrera. Explicó que la estrella del show es el musical y cada uno de los actores funciona como piezas para el bien común y todos brillen por igual.

Narró que la pandemia ocasionó que se tuviera que dejar de lado el espectáculo y que al volver se pensó que retomarían las funciones de manera breve, pero que no se ha podido parar.

"Eran dos semanas, ahorita ya se abrió una función más y si la gente sigue pidiéndolo, seguirá haciéndose más funciones", dijo.

Explicó que no se tiene permiso para hacer este show vía streaming, debido a que la producción está obligada a cuidar los derechos de la obra.