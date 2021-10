Efeméride: Nace Caleb McLaughlin; estos son los 3 mejores capítulos de Stranger Things

Este miércoles 13 de octubre cumpleaños Caleb McLaughlin, famoso actor estadounidense que es conocido por interpretar desde 2016 a Lucas Sinclair en la exitosa serie de Netflix de ciencia ficción Stranger Things.

Hay que destacar que Celeb inició su carrera en Broadway realizando el papel de Simba en el musical El Rey León. McLaughlin creció en la pequeña ciudad de Carmel, ubicada en los suburbios de Nueva York.

Estudió en el Kent Primary School y posteriormente en George Fischer Middle School. En quinto grado se mudó a la ciudad de Nueva York. Finalmente estudió en The Harlem School Of the Arts con Aubrey Lynch, productor de El Rey León.

A continuación para celebrar su cumpleaños número 20 y lo hacemos hablando de los mejores tres capítulos de Stranger Things según la calificación del sitio especializado IMDb.

The Upside Down (temporada 1, episodio 8)

Este episodio en IMDb obtiene un 9.3 puntos. En este se presenta a Joyce ( Winona Ryder) y Hopper (David Harbour) siendo interrogados por el Dr. Brenner, quien es uno de los agentes que sabe qué está pasando y de dónde provienen los monstruos que atormentan la ciudad.

The Mind Flyer (temporada 2, episodio 8)

Este episodio también tiene 9.3 puntos según IMDb, En él se muestra la otra amenaza que atormenta Hawkins, el “Mind Flayer”. Al igual que en la primera entrega esta criatura también está inspirada en el juego de mesa “Dungeons & Dragons”.

The Gate (temporada 2, episodio 9)

Este es el último episodio de la segunda temporada de la serie, mismo que dejó la vara muy alta, pues según IMDb tiene una calificación de 9.4 puntos, el cual marca el regreso de Eleven y su reencuentro con Mike tras tiempo de que nadie supiera de su paradero.