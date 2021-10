¡Que siempre no! Enrique Guzmán dice que ya no demandará a Frida Sofía en Estados Unidos

Tras los dimes y diretes que se han dicho en torno a las acusaciones de abuso a Frida Sofía por parte de Enrique Guzmán, ahora el cantante de 78 años aseguró que ha decidido no demandar a su nieta en Estados Unidos.

El intérprete de "Payasito" reveló que tras tener una extensa charla con su hija Alejandra Guzmán, llegó a la conclusión de no interponer la demanda que ya había anunciado.

“Yo hice un recuento familiar, y vuelve a ser mi nieta y no voy a proceder contra ella, al revés, voy a permitir que se calmen las aguas y la acusación que hace es una acusación grave, pero tendría yo que hacerla venir para que ella declarara y dijera los motivos y comprobar que no tiene pruebas porque nunca pasó, entonces yo prefiero que se quede en Miami y que arregle ya sus asuntos”, dijo Guzmán durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando.

Durante la charla, Enrique dijo que "La Guzmán" pidió no involucrarla en esto: "a mi me dijo 'papá haz lo que quieras, nada más a mí déjame fuera, es decir, no me involucres a mi’, y si no la involucro, entonces ¿para qué me meto yo?, estamos acusados los dos y los dos nos vamos a manejar de las dos maneras, bien”.

Finalmente, el artista mexicano recalcó que ni Alejandra ni él han denunciado a Frida en Estados Unidos y manifestó su interés por dejar que pase el tiempo con la intención de que su caso se sosiegue, aunque por ahora descartó una posible reconciliación con su nieta.

alg