BTS en The Fact Music Awards, sigue EN VIVO la ceremonia, ¿a qué hora se presentan en tu país?

BTS volverá a los escenarios de Corea del Sur a través de The Fact Music Awards, la primera ceremonia de fin de año. El grupo K-Pop, junto a otros artistas, asistirán a una de las noches más importantes de su carrera y serán acreedores a varios premios, también realizarán performances completamente en vivo a lo largo de la noche.



A lo largo del año, las fans de los idols coreanos votaron en las diferentes categorías para conseguir el trofeo que recibirá cada uno de sus artistas favoritos.

Los The Fact Music Awards celebrarán su cuarto año consecutivo tras establecerse en 2018. La edición 2021 se realizará durante la madrugada de este sábado y tendrá una duración aproximada de 4 a 5 horas, debido a la asistencia de los grupos más populares del K-Pop y su desfile por la alfombra roja. Te compartidos TODO lo que debes saber sobre los horarios, link de transmisión y artistas invitados.

BTS se presentará en The Fact Music Awards

De acuerdo con los primeros informes, BTS realizará una presentación a gran escala que incluirá la proyección de una especie de película y un performance que estimularán los 5 sentidos a través de la pantalla, será una presentación digna de su fama mundial.



Super Junior promete un concierto desde una terraza, además de contar con un solo de batería realizado por su miembro Heechul, ASTRO también preparó una sorpresa para sus fans de la mano de sus integrantes, ya que uno de ellos presentará un baile con dinámica de marioneta.

Esta es la lista completa de artistas que se presentarán en la line up TFMA:

BTS

SEVENTEEN

Super Junior

THE BOYZ

ENHYPEN

ATEEZ

Brave Girls

Oh My Girl

ITZY

ASTRO

STACY

Kang Daniel, ex WINNER

CRAVITY

Lim Young Woong

Stray Kids

Hwang Chi Yeul



Los The Fact Music Awards 2021 se realizarán completamente EN VIVO y se transmitirán de forma gratuita a nivel mundial. Checa la hora para cada país para la red carpet y la ceremonia.

BTS en TFMA EN VIVO

Red Carpet

Sábado 2 de octubre

02:00 AM Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras

03:00 AM México, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador

04:00 AM Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana

05:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

10:00 AM España



Concierto y entrega de premios

04:00 AM Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras

05:00 AM México, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador

06:00 AM Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana

07:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

12:00 PM España



Podrás ver a BTS, Super Junio Junior y más a través del canal oficial de YouTube "The FACT", además desde el sitio oficial de los The Fact Music Awards.



Te puede interesar: BTS: Jin cantará el tema principal del drama Jirisan ¿Cuándo y dónde verlo?