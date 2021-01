Paty Navidad estalla tras la suspensión de su cuenta de Twitter; esto es lo que dijo

Ayer, viernes 8 de enero, la actriz Paty Navidad volvió a ser el centro de atención, luego de que se revelara que le fue suspendida su cuenta personal de Twitter, pues además de demostrar su apoyo para el presidente de Estaos Unidos, Donald Trump, ha dado de qué hablar sobre sus puntos de vista ante el Covid-19.

Hay que recordar que en más de una ocasión ha manifestado sus dudas sobre la pandemia de Covid-19 y ha expresado teorías de conspiración, donde desestimó el riesgo de la enfermedad.

La cuenta de Twitter de Paty Navidad fue suspendida

Aunque Paty Navidad no había opinado nada sobre la cancelación de su cuenta, ahora compartió un corto video en Instagram. Ahí se le ve en el aeropuerto de la Ciudad de México, a punto de abordar un avión.

Junto al video puso un un extenso texto, donde manifestaba que la censuraban únicamente por decir la verdad. Además advirtió que esto les pasará a aquellos, que se atrevan a pensar distinto.

"La mentira no se censura, sólo la verdad sufre de censura y no se debería festejar! La Censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos. Los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá́ lo padezcan de peor manera", escribió la actriz.

En su perfil de Instagram tiene casi 500 mil seguidores y, en sólo unas horas, recibió más de 85 mil likes en el video en el aeropuerto.