¿Cómo Big Brother? Paty Navidad cita a George Orwell para explicar situación del Covid-19: VIDEO

La actriz Paty Navidad volvió a llamar la atención de la comunidad en redes sociales después de reiterar que el Covid-19 tiene ver con la inteligencia artificial y su objetivo es acabar con el dinero físico e incluso, citó la obra "1984" del escritor británico George Orwell como ejemplo de dominación mundial.

"Nunca he dicho que el coronavirus no existe, para mí el Covid-19 tiene que ver con la inteligencia artificial, quieren acabar con el dinero físico, tiene que ver con la vacunación y hasta con el libro de George Orwell ‘1984’ que es lo que estamos viviendo: Un estado orwelliano de dictadura tecnócrata digital", fueron las declaraciones de la también cantante para medios de comunicación.

Tras ser abordada por la prensa, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la celebridad dijo no querer hablar porque sus declaraciones las tergiversan y usan en su contra.

Sin embargo, poco después comenzó a dar su postura frente al SARS-CoV-2, el cual dijo que nunca negó su existencia. Además aseguró que esta enfermedad es un plan de reducción de la población mundial.

¿Si no niega su existencia, se vacunará?

Paty Navidad aseguró que no se vacunará, pues no ha enfermado. El remedio que ella ha utilizado para curarse han sido los "tecitos de guayaba y aspirinas, como se cura una gripe". Asimismo, dijo que se cuida al grado de no tener que usar un cubrebocas.

Sobre si la vacuna es el medio para implantar un chip, la famosa dijo lo siguiente:

"Yo nunca he dije que la vacuna traiga un chip; se necesita una jeringa especial, un chip no cabe en una vacuna, pero en la vacuna si viene nanotecnología…".