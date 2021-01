Ester Expósito tiene radical cambio de look; ya no es güera como Danna Paola

La actriz Ester Expósito ha dejado a sus más de 26 millones de seguidores en Instagram con la boca abierta. Con un radical cambio de look, la actriz subió una fotografía en la que se puede ver que ha dejado de ser güera como su excompañera de serie y amiga Danna Paola.

La española subió este jueves una publicación para dar a conocer su reciente participación con la revista Bello, de la que será portada este mes. Acompañó la foto con el mensaje "fave pic from this US cover story for @bellomag january already on sale", y en ella se le puede ver que ha dejado su clásica cabellera rubia.

Hasta el momento la publicación lleva más de 2 millones de "likes" y ha sido comentada en más de tres mil ocasiones. Pero el comentario que más ha llamado la atención es el de su novio, Alejandro Speitzer, quien al parecer está encantado con el cambio de look, pues ha respondido con un emoji de enamorado.

Ester Expósito tiene radical cambio de look

Sin duda es un cambio radical que ha dejado a todos sus fanáticos sorprendidos, pues la actriz se ha caracterizado por muchos años por llevar su cabello rubio, y el verla con la melena en un tono castaño oscuro, casi negro, es para muchos un look que no se esperaban.

La revista ha subido otras fotografías en las que la ojiverde se destaca por su sensualidad y elegancia. Con atuendos muy dark como un vestido de tul en color negro con botas altas, un conjunto de saco negro y gris, que lleva en la portada, y una con traje de baño en tono nude en la que se dejan ver sus curvas.

Este apunta para ser un gran año para la española, quien se rumora fuertemente regresará a la serie que la hiciera famosa en México y otras partes del mundo, Élite.