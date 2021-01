¿Problemas con el alcohol? Dalilah Polanco hace fuerte confesión sobre su salud: VIDEO

Dalilah Polanco es una de las actrices más reconocidas y queridas en el medio del espectáculo, aunque dijo tener un problema que podría con el tiempo complicar su salud y alejarla de los reflectores.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la actriz abrió su corazón y dijo tener problemas con el consumo de bebidas alcohólicas, pues aunque no es algo de gravedad, se ha dado cuenta de ello en los momentos que ha intentado dejarlo.

“Ahora que estoy jurada, me estoy dando cuenta de lo alcohólica que soy. No es posible que te estas comiendo unos frijoles y no tienes un tequila (…) Cuando dejas de beber te das cuenta de lo mucho que bebes. Soy alcohólica pasiva, pero soy alcohólica”, dijo la actriz.

Su relación con Eugenio Derbez

En la entrevista la actriz habló de cómo fue su relación con el comediante Eugenio Derbez, a quien conoció en la serie de televisión "La familia P. Luche" y comenzaron un romance tras el divorcio de la actriz.

"Buena relación, muy difícil relación, de gran aprendizaje (…) El señor Eugenio Derbez es una sombre muy grande, estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra”, señaló.

La actriz reveló lo que puso fin a su relación con el comediante: “Me sentía en una escuelita de aprendizaje, porque sentía que era us asistente ejecutiva, secretaria, ama de llaves, su novia, su amante, su actriz… sentía como que tenía muchísimas obligaciones”.