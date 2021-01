Héctor Parra acudió a la FGJ para ratificar su demanda en contra de su ex, Ginny Hoffman

Héctor Parra ha negado durante varios años haber cometido cualquier ataque de índole sexual en contra de su hija Alexa Parra. Estos dichos comenzó a hacerlos después de que tanto ella como su madre, Ginny Hoffman lo señalaran por presuntamente haber cometido estos actos.

Daniel Blanco Torres, abogado del intérprete, dio a conocer al programa "Venga la Alegría" que una de las diligencias que se tiene para el día de hoy es que se evalúe el perfil psicológico de su cliente para descartar que cometió alguna agresión en contra de su familia.

Lo que busca la defensa de Parra es que se determine que Hoffman cometió diversos actos de violencia en contra de Héctor y de su hija Alexa.

El defensor aseguró que el actor ha perdido una gran cantidad económica derivada del pleito, la cual será notificada a las autoridades para que se tenga en cuenta.

Por su parte, Héctor Parra no quiso confirmar o desmentir que los costos derivados de este proceso judicial han llegado a los dos millones de peso, pero indicó que toda la problemática le hizo perder trabajo que ya tenía asegurado.

“No lo sé, es real, no lo sé, como tal la cifra no la sé, pero justamente mis abogados se han encargado de más o menos ir cuantificando cuánto aproximadamente (he perdido). Cuando empezó todo esto yo ya tenía dos proyectos en puerta, ya listos para arrancar, obvio, me los cancelaron, y en medida que siga avanzando esto, y eso ya queda en manos de las autoridades correspondientes, definir cuánto fue lo que realmente se me tiene que resarcir, porque si ha sido muy difícil”.