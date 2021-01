Sofía Aragón lamenta la MISTERIOSA muerte de Ximena Hita, Miss Aguascalientes; "Se hubiera acercado a mí"

En días recientes, una noticia conmocionó al corazón de los mexicanos, pues la Miss Aguascalientes, Ximena Hita, fue localizada sin vida en su departamento.

Ante esta terrible situación, Sofía Aragón, miss México 2019, habló al respecto y lamentó el deceso de la joven de 21 años que sucumbió al mundo del modelaje.

La modelo indicó que le hubiera gustado convivir con la fallecida a que la que habría ofrecido ayuda, pues se ha rumorado que la causa de la muerte se debió a la depresión; sin embargo, esta noticia no ha sido confirmada.

Empática

Durante una entrevista otorgada a medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aragón enfatizó en la importancia de atender los problemas emocionales de las personas.

Cabe destacar que Sofía enfrentó la depresión durante su preparación para el concurso Mexicana Universal. Incluso llegó a pasar días sin bañarse por lo que fue empática con las personas que presentan esta patología.

"A esta chica, que no me sé la historia completa. Le hubiera deseado que se hubiera acercado a mí. No la conocía, sin embargo, le digo a toda la gente en estos momentos que si están pasando por algo así se acerquen a la gente que tienen cerca", declaró la Miss México.