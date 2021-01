¡Oye es un cumplido! José Luis Reséndez señala que no buscó ofender a Maribel Guardia

Luego de que Maribel Guardia respondiera al comentario de José Luis Reséndez, quien en uno de sus enlaces en redes sociales la comparó con “Mumm-Ra, El Inmortal”, ahora es el modelo y actor mexicano quien asegura que su intención no fue ofender a la costarricense, sino hacerle un “cumplido”.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Reséndez aseguró que se malinterpretó su comentario y explicó: “decidieron tomar una frase que yo dije de una actriz… bueno, no sé qué es… actriz o vedette, yo ya no sé porque tiene una carrera extensa, pero siempre ha salido muy exuberante y se llama Maribel Guardia. Primero que nada, mi mayor respeto a ella como mujer, quiero que quede muy claro, independiente que mi forma de pensar a lo que ella hace sea distinto, y lo que muchas gentes piensen, para mí, yo en esa ocasión dije, y lo voy a decir ‘es que ya todas las mujeres querían ser inmortales’ y se me ocurrió hacer una comparación con un personaje de una caricatura de la cual yo de niño fui muy fan, que eran los “ThunderCats”, y es donde yo decía que ya querían todas ser como “Mumm-Ra, El Inmortal”, pero bueno, no era algo negativo, era de que si no ha visto esa caricatura, pero Mumm-Ra cuando invoca los poderes del inframundo, dice ‘quiero transformarme Mumm-Ra, El Inmortal’. ¡Oye es un cumplido!, porque está en un muy buen aspecto físico”.

Posteriormente, José Luis recalcó su postura en contra de que algunas televisoras utilicen a la mujer como símbolo sexual, detalle por el que surgió su comentario hacia Guardia.

“Es simplemente una crítica a que yo en lo particular, no me gusta que la mujer ya se venda como un simple objeto sexual… que la gente que me vea a mi está en contra de la televisión vulgar… porque venden más carne que talento… y con todo respeto no le falté el respeto a nadie, simplemente di mi opinión y todos tenemos opiniones diferentes”, manifestó.

