Maribel Guardia se da un Gustito, viaja 2 mil 500 kilómetros para romper la dieta

La bella Maribel Guardia realizó un viaje de 2 mil 500 kilómetros para disfrutar de uno de sus placeres favoritos en la vida y así demostró que también ella rompe la dieta; la actriz costarricense compartió en sus redes sociales una foto en donde es captada disfrutando de un gusto culposo y no dudó en compartirlo con sus fans.

La también conductora viajó hasta su natal Costa Rica para visitar a su mamá, luego de disfrutar de unos días en la playa y agradecer a Dios y a la vida por haber vencido al Covid-19, enfermedad que contrajo el mes pasad junto con su esposo, y que la llevó a temer por su vida.

Fue en su cuenta de Instagram desde donde compartió una postal degustando un delicioso granizado, un postre muy común en Costa Rica, el cual es semejante a un helado: “Alguien quiere un granizado de mi linda #costarica es mando besos helados y abrazos congelados LQM,” escribió la famosa actriz de 61 años junto a una imagen en donde disfruta del delicioso postre.

Vence al Covid-19

Fue a finales del 2020 cuando Maribel Guardia hizo público que padecía Covid-19 y que junto a su esposo se encontraban en tratamiento médico para salir de la enfermedad, aunque su marido fue quien presentó los síntomas más graves, la actriz confesó que temió por su vida.

En un mensaje publicado en su Instagram hace solo unos días, en donde se le ve en bikini disfrutando del mar, Maribel Guardia dio gracias por vencer al coronavirus y aseguró que se daría la oportunidad de ir a Costa Rica para ver a su mamá. Objetivo que cumplió esta semana y compartió una postal de la visita a su país natal.

“Le doy gracias a Dios de estar viva, cuando me dijeron que tenía COVID pensé lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida. Cuídense mucho por favor. Yo al fin voy a ir a Costa Rica a ver a mi mamá, y aunque ya estoy negativa, no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada, por favor guarden sana distancia, y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos . Los quiero mucho”, fue el mensaje que envió a sus fans la guapa actriz.