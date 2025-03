Martha Julia busca a un hombre que llegue a sumar a su vida

MARTHA JULIA: “NO QUIERO TENER OTRO HIJO Y TODOS ME ACONSEJAN NO CASARME, PERO SI QUIERO UN HOMBRE QUE ME SUME”

¿Tener un hijo de 26 y una hija de 10 años debe ser muy interesante? Le pregunté a la bellísima Martha Julia

“Es un conjunto de emociones, mi hija tiene 10, pero actúa como si tuviera 20, es toda coqueta, súper viva e inteligente, es muy extrovertida y canta todo el día. Me inyecta mucha vitalidad. Creo que la tuve en el mejor momento de mi vida, es mi motor y llena de alegría la casa. Terminó dos años en el CEA, quise meterla no para que fuera una actriz, que le encanta, pero para que tenga tablas en cualquier cosa que decida ser, porque las clases están diseñadas para ayudarte a perder el miedo de hablar en público; yo lo sufrí mucho y ahora está en gimnasia artística y salió buenísima, porque le fascina, es su pasión”.

¿Te gustaría volver a casarte y tener otro hijo?

“Otro hijo definitivamente ya no, y casarme, pues todos me dan consejos y me dicen; -no te cases- pero sí quiero un complemento en mi vida para que sume, si me va a restar, prefiero estar como estoy, muy feliz con mi hija y mi hijo, quien es un galanazo, él está muy enfocado en el deporte y es muy buen hijo, eso es lo más bonito de él”.

“MI CASA ES MÍA, NADIE ME LA PUEDE QUITAR”

¿Tu casa es tuya?

“Si, es mía , nadie me la puede quitar, soy una mujer independiente que no depende de nadie y eso es una gran tranquilidad para mí”.

¿Tienes familia, hermanos?

“Si, somos cuatro y yo, soy la más chica pero ninguno vive cerca, mi hermana se casó con el novio de toda la vida y se quedó en Culiacán, uno de mis hermanos vive en Acapulco y el otro en Querétaro.”

Acabas de terminar la novela “Amor Amargo” en la que fuiste muy villana, ¿qué sigue para ti?

“Voy a estar con mis hijos un tiempo como lo hago después de terminar una telenovela, mi hijo tiene 26 años y mi niña 10 años, pero ambos requieren mucho de mi tiempo y atención. En la novela si fui muy villana, pero no todos los malos son malos porque sí, ni son malos para siempre ni nacieron malos, sino que sufren situaciones que los convierte en malvados”, concluyó la bellísima Martha Julia, quien tiene el estómago todo marcado, está delgadísima y tiene una cara preciosa.

SABINE MOUSSIER VIVE EL INFIERNO EN LA TIERRA

Sabine Moussier vive un infierno en la tierra debido a que tiene neuropatía de fibras pequeñas, una enfermedad que afecta los nervios periféricos con dolores brutales, como si le clavaran cuchillos o toques eléctricos como si tuviera los cables pelados, una condición similar a la que tiene Lady Gaga, la fibromialgia. Dolores como descargas eléctricas. El dolor es crónico y agotador física y emocionalmente, y los medicamentos específicos te suben muchísimo de peso por lo que se necesitan tratamientos alternativos.

POR SHANIK BERMAN

