Aislinn Derbez, ¿No que muy solita en Hawái? Esta sería la identidad de su 'NUEVO GALÁN': FOTO

Justo al final del año pasado, Aislinn Derbez fue captada en el aeropuerto de Hawái en compañía de un misterioso hombre, con quien se cree sostiene un nuevo romance. El nuevo galán sería el fotógrafo y guía espiritual de la actriz. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido nada públicamente.

La actriz había dejado ver en sus redes sociales, que iba a solas a su viaje por Hawái, destino que habría sido el sitio donde pasó su luna de miel al lado de Mauricio Ochmann. Sin embargo, al parecer, no fue un viaje de nostalgia por el pasado, sino de 'celebración' por los nuevos comienzos.

A pesar de que la prensa le preguntó quién era el hombre, la guapa actriz huyó de la prensa e insistió en que dejaran en paz a su "amigo". Su nombre es Jesh de Rox y todo habría quedado en un incómodo incidente con los medios de comunicación, de no ser, porque en redes sociales, ambos compartieron una imagen con un texto 'llegador' que hace referencia al hecho de 'haber encontrado el amor'.

Declaración abstracta

"La primera mujer de la que recuerdo que me enamoré me miró como si fuera lo único que había visto en su vida. o al menos, el único que importaba. ⁣⁣ Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera. puedes imaginar que no estaba feliz de descubrir esto. Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas." fueron las palabras que De Rox escribió a un lado de la fotografía de Aislinn, que publicó en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Derbez correspondió publicando la misma fotografía, donde se leía un emotivo mensaje, que probablemente iría dirigido a Jesh.

“Tal vez lo que piensas que es lo peor que te pudo haber pasado se convierta en lo mejor que te pudo haber pasado...Tal vez eso te regrese a la vida.Tal vez te das cuenta que no sólo no pasa nada, que no sólo no te mueres, sino que puedes volver a sentir y tener todo lo que creías que nunca más sentirías o tendrías. Tal vez hay algo más grande que tú, que sabe que lo que te está poniendo enfrente es el escalón más importante de tu vida, y que sólo algo así podría hacerte experimentar quien realmente eres. Pero para que eso suceda todo depende de cada cosa que haces a partir de ese momento:La manera en que enfrentas eso que no querías que te pasara es lo que siembra la semilla y construye todo lo que viene después. En ese momento, eres absoluto creador de tu vida, es cuando la tierra es más fértil que nunca para sembrar, para sembrarte…Lo se porque algo así me pasó. Y agradezco cada momento desde que pasó, porque ya no hay un lugar a dónde llegar ni algo que obtener para “sentirme bien”. Desde que pasó la vida “es” y así está bien…Hoy elijo estar abierta, y pase lo que pase jamás cerrar mi corazón” publicó la

actriz en el pie de foto de la misma imagen que compartió.

Aislinn ha negado tener una relación con Jesh, por lo que las fotografías e historias compartidas siempre son por separado, es decir, cada quién en su cuenta de Instagram. Incluso la actriz publicó una foto de sus manos enlazadas con las de su hija Kailani y advirtió que no se especulara sobre la identidad de la otra persona que, a todas luces se ve que es su hija, pero ¿Qué tal la foto de los delfines?

Él es Jesh De Roux