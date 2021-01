Nath Campos, orgullosa de alzar la voz contra la violencia

El nombre de Nath Campos ha sido tendencia y comentado en varios programas de televisión por dar a conocer el ataque sexual que sufrió por parte del youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, cuando él la acompañó a su departamento después de una fiesta en la que ambos estaban borrachos.

Esta declaración generó polémica, algunas personas la apoyaron, otras la criticaron; Campos se siente abrumada, pero está feliz de que sus palabras ayuden a otras mujeres que han pasado por lo mismo y no saben cómo actuar. “Más que hablarle a él (Rix), le hablo a la gente, para que no vean sólo mi caso , eso lo tendrá que determinar la ley.

"Quiero que vean la situación de violencia de género que hay, que realmente vean más allá del chisme, el problema social es, cuántas personas no denuncian o por qué se tardan en hacerlo”, afirmó la influencer.

Su caso se determinará ante la ley, pero ella quiere seguir apoyando a las jóvenes que le han escrito para mostrarle su apoyo y hablar de su s experiencias, por eso retomará su vida y su canal en YouTube para, además de compartir su contenido habitual, ahondar en el abuso que viven las mujeres todos los días.

Nath sabe que no se puede detener aquí, quiere seguir informando al respecto para evitar que más personas sufran, no sólo por ataques sexuales, sino por las críticas y señalamientos que reciben y que las hacen permanecer en silencio. Lamentó que la gente piense que hizo la declaración en YouTube por negocio: “Muchas personas dicen que es por lo que cobro por las vistas, pero es un video que no está monetizado, va dirigido para hablar de los procesos que pasé laboralmente, con mis amistades, el tabú que sentí en mi familia y más”, explicó.

Los hechos ocurrieron hace unos años, pero decidió denunciar por el deber moral y social que tiene al contar con una plataforma tan grande: “Hablé con mi psicóloga y vimos que al tener este espacio, mi voz iba a ser escuchad a, porque hay muchas otras mujeres que viven esto y no son escuchadas”, afirmó

Por Patricia Villanueva

avh