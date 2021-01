Mariah Carey TROLLEA a Shawn Mendes con esta épica FOTO

Mariah Carey ya no sólo es la Reina de la Navidad gracias a su canción "All I Want For Christmas is You", sino también ya se anotó otro jaque mate como Reina del Trolleo al hacerle una pequeña broma-respuesta a una fotografía publicada por el también cantante Shawn Mendes.

¿Cómo surgió todo?

Resulta que el pasado miércoles 27 de enero Shawn Mendes publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece con el torso desnudo, unos audífonos inalámbricos puestos y los brazos extendidos con la luz del sol reflejada directamente hacia él. Dicha imagen fue publicada junto a un mensaje en el que el cantante de origen canadiense compartió las cosas por las que se sentía agradecido.

El sol, su salud, la familia, café, pero también por las viejas canciones de Mariah Carey -que quizá sonaban en sus audífonos al momento de captar la instantánea-.

La imagen causó gran revuelo entre los fans que inundaron la publicación de millones de "me gusta" y cientos de comentarios hasta de otros colegas de la industria musical como Sam Smith y Charlie Puth que compartieron sus canciones favoritas de la cantante. Sin embargo, tal vez fue el algoritmo o algún infiltrado que informó a Mariah Carey que sus canciones llenaban de gratitud a Shawn que decidió hacer un movimiento ingenioso.

El trolleo de Mariah Carey

Aunque desconocemos cómo fue que Mariah se enteró de lo publicado por Shawn en su cuenta de Instagram, porque en una revisión de sus personas seguidas él no aparece, se encargó de dar de qué hablar e hizo una imitación de la fotografía del cantante.

Al igual que Mendes, Mariah aparece en la fotografía con los brazos abiertos, con la luz del sol directo a su cara; sólo que sin audífonos y el torso cubierto, pero con un mensaje casi calcado al del joven intérprete sólo que con un cambio. Ella agradeció por las viejas canción de Shawn.

"Agradecida 💖 El sol, el té, mi salud, mi familia, viejas canciones de Shawn Mendes, música, humanos !!!."

Algunos dicen que fue trolleo, otros que Mariah inició el Shawn Mendes Challenge... Será el sereno, pero una sonrisa sí causaron.

A.R.