Camila Sodi posa con un plátano entre las piernas y causa confusión entre sus fans

Camila Sodi causó polémica y confusión ente sus seguidores por una serie de fotos que subió a su cuenta de Instagram en las que posa con una plátano entre las piernas, o mejor dicho, saliendo de su pantalón y la leyenda "I am a rich man" en la blusa blanca que porta.

La guapa actriz de 34 años compartió con sus más de 2 millones de seguidores las fotos que fueron tomadas por la artista Yvonne Venegas, quien ya ha fotografiado a otras famosas como Claudia Ramírez, Mariana Gajá, Julieta Venegas, Gabriela Roel y Claudette Maillé; entre otros.

Camila Sodi posa con un plátano

En las imágenes se puede ver a la sobrina de Thalía y expareja de Diego Luna posando sentada en una silla de plástico transparente, con un sombrero tipo Panamá, una playera blanca y un pantalón negro con el cierre abierto, desde donde se puede ver que sale un plátano.

"I am a rich man ( es arte? (el arte nos salva ) es humor? (Reír es el mejor antídoto ) por favor decídalo usted mism@ aquí", fueron las palabras con las que Sodi acompañó la polémica sesión de fotos que ha causado confusión y hasta críticas por parte de sus fanáticos.

Mientras hay quienes aseguran que se trata de una cómica sesión, a otros de sus seguidores no les gustó la imagen y han criticado a la actriz con mensajes como "primer foto q no me late" o "Eso se ve muy estúpido".

En las imágenes se puede ver a la sobrina de Thalía y expareja de Diego Luna posando sentada en una silla de plástico. Foto: Especial