"Le hicieron pedazos la cara" Lupita D’Alessio paga cirugía facial de reconstrucción a su hijo César tras GOLPIZA

Lupita D’Alessio reveló detalles del estado de salud de su hijo Cesar, quien hace unos meses fue brutalmente golpeado luego de que acudiera a realizar una presentación musical a un domicilio en el Estado de México.

En una entrevista que ofreció para Despierta América, la cantante dio a conocer los momentos de angustia que vivió debido al ataque contra su familiar y puntualizó que casi lo matan.

"La Leona Dormida" aprovechó para aclarar los señalamientos contra Cesar D'Alessio, pues muchos usuarios en redes sociales aseguraban que el también cantante "se vendió".

"Las mujeres no podemos estar festejando que se legalice el aborto": Lupita D'Alessio

"Tú sabes que nosotros somos gente muy trabajadora, le afectaron un poco las cuerdas vocales, porque literal lo estaban ahorcando, pero con los ejercicios que mi mamá me enseñaba, yo se los estoy pasando a él”.

Posteriormente, la cantante confirmó que su hijo tuvo que someterse a una cirugía facial de reconstrucción, la cual la intérprete de “No preguntes con quién” pagó para apoyarlo.

“Su mamá le pagó la operación, para que luego no anden diciendo que ellos, no, yo su mamá lo llevó, le dije no te preocupes, su naricita pues se la tuvieron que… le hicieron pedazos la cara, entonces sí lo tuvieron que operar, pero ya está bien”.