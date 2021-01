"Las mujeres no podemos estar festejando que se legalice el aborto": Lupita D'Alessio

La famosa cantante mexicana Lupita D’Alessio, actualmente protagoniza una fuerte polémica en las redes sociales, luego de que opinara sobre la despenalización del aborto, ya que lo comparo con los feminicidios y pidió que se respete la vida de los embriones.

Fue mediante una de sus historias de Instagram donde la D’Alessio opinó sobre el aborto.

¿Qué fue lo que dijo?

Señaló que es práctica es una hipocresía de parte de las mujeres que levantan la voz en contra de los feminicidios que ocurren en México y en el mundo.

“Las mujeres no podemos estar festejando que se legalice el aborto, porque si estamos levantando la voz contra el feminicidio, nosotras mismas queremos matar un embrión, que es una vida, sin preguntarle si ese niño quiere vivir o no”, comentó la cantante.

“Por fin, levantó la voz contra el feminicidio y luego mató a un niño que tengo en el estómago sin preguntarle, porque tiene sus derechos, es un niño que tiene derecho a vivir y tenemos el deber de preguntarle si quiere o no. Es contraproducente. Habría que ponerse de acuerdo; y no es tanto ponerse de acuerdo, es la vida de una persona, ¿tienen derecho sobre esa vida? Eso sí me da mucha tristeza y vergüenza”, finalizó Lupita D’Alessio.