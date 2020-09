Lupita D'Alessio se le va con TODO a participante de Exatlón México, ¿por qué?: VIDEO

Exatlón México es uno de los programas favoritos de la televisión mexicana, no por nada con esta ya lleva cuatro temporadas al aire en donde se enfrentan los mejores atletas de nuestro país y sacan lo mejor de ellos mismos, sin embargo, este fin de semana uno de los participantes insultó a una de sus compañeras.

Luego de los insultos de Pato Araujo hacía Cecilia del equipo de Héroes no solo sus compañeros del equipo azul la defendieron, también, la cantante Lupita D’Alessio salió al quite para defender no solo a ella sino a todas las mujeres que son o han sido víctimas de algún trato machista.

¿Qué dijo Lupita D’Alessio?

Fue a través de sus redes sociales que “La Leona Dormida” publicó un video el cual más tarde borraría, pero que la cuenta @LaOrejaTV rescató y más abajo podrás verlo.

En él la intérprete de exitosos temas como “Mudanzas” y “Mentiras” se declaró fanática del reality show de TV Azteca, sin embargo, condenó la actitud de Pato Araujo y la defensa de Carmelita Correa a su compañero.

Pues de acuerdo con D’Alessio, aunque la agresión vino primero por parte de Celila competidora del equipo azul, esto no justifica los insultos machistas que Araujo hizo en contra de su compañera.

“Solamente mandó este video para comentar mi tristeza sobre el programa ‘Exatlón‘. Yo soy muy muy fan de ese programa y de esos atletas. ¡Lástima! Lo que vi ayer fue una gran ofensa para mí y para muchas mujeres, que Pato Araujo haya dicho marrana a una compañera del mismo programa… Me parece que eso no es justificación de ninguna clase, como Carmelita lo está defendiendo. Las mujeres ahora ya levantamos la voz y es inaceptable lo que hizo este atleta. Levantemos la voz, no nos dejemos”, dijo Lupita D’Alessio

Lupita D’Alessio estalla contra integrante de Exatlón #hermanitas @DuroYDirectoTv @CarLon_2020 estaba más exhausta yo de oírla hermanas uD83DuDE25uD83DuDE30 pic.twitter.com/dTtU6G0vk1 — laoreja (@LaOrejaTV) September 15, 2020

¿Qué pasó en Exatlón?

El altercado se presentó durante una competencia, la atleta de los "Héroes" Cecilia Álvarez perdió su duelo contra Zudikey Rodríguez. Molesta se retiró hacia el banquillo pero golpeó de forma intencional al “Pato”.

Automáticamente, generó la molestia de Araujo y la increpó por haberlo lastimado. En esto, entró al quite Ernesto Cazares y le dijo que no se pusiera con una mujer.

La molestia entre ambos cuadros fue evidente, en dónde incluso Patricio Araujo mostró su ira y lanzó algunas palabras ofensivas en contra de Álvarez.

“¡Me pegó un codazo! Gorda marrana”...dijo muy enojado Araujo

Ernesto Cazares fue quien retó directamente a Araujo, pero compañeros de ambos bandos intervinieron para que las cosas no pasaran a mayores en el encuentro.

Al otro día, Cecilia pidió que Araujo se disculpara con ella por los hechos ocurridos y aunque “El Capitán Coraje” pidió perdón por su forma de reacción y por los insultos a su compañera, inmediatamente su amiga y compañera Carmelita Correa salió en defensa del novio de Zudickey.

Y es que Carmelita pidió a Cecilia que para pedir respeto, ella primero debe darlo pues tampoco estuvo bien golpear intencionalmente a Patricio Araujo.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

