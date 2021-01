Chicharito Hernández rompe el SILENCIO, ¿habló de su DIVORCIO?

Javier “Chicharito” Hernández y Sarah Kohan siguen dando de qué hablar sobre los rumores de un posible divorcio. Y ahora, luego de evitar las preguntas, el futbolista finalmente enfrentó a los paparazzis y esto fue lo que les dijo.

De acuerdo con un video recabado por Telemundo, el deportista salió a dar una caminata con algunos amigos y en el trayecto varios fotógrafos se acercaron a él para cuestionarlo sobre la separación.

Sin embargo, Hernández se limitó a contestar con una simple frase: “No respondo preguntas sobre ese tema”, y siguió con su camino notablemente molesto.

La pareja desató las sospechas de un rompimiento desde finales de 2020, cuando su todavía esposa, Sarah Kohan, publicó un texto en Instagram en el que habló sobre la posibilidad de alejarse de alguien.

“La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación”.

Y se hicieron más fuertes cuando ella decidió regresar a su país natal, únicamente en compañía de sus dos hijos, Noah y Nala.

Durante las semanas siguientes, la joven también recibió algunas preguntas sobre su situación, pero pidió a todos que no intervinieran en su vida privada, y luego ignoró el resto de los comentarios sobre su relación.

"Chicharito" Hernández habla del amor

En días pasados, el futbolista hizo una dinámica con sus fans, a través de su cuenta de Instagram respondió a una gran cantidad de preguntas sobre su vida, las cosas que le gustan, su comida favorita; entre otras. Pero, la que más llamó la atención fue su respuesta a qué es el amor.

Tal pareciera que con la respuesta dejó una pequeña indirecta, quizás a Kohan, pues dijo: "Creo que es algo que no se puede describir, es como el presente, pero algo que se acerca mucho para mí es procurar la libertad del otro, aunque esta no me incluya, en todos los sentidos".

Estas palabras serian una prueba de lo que Hernández piensa del amor, pero también de que las cosas en su corazón no van bien.

La versión de Sarah Kohan

La australiana ha compartido durante las últimas semanas decenas de frases motivacionales en su cuenta de Instagram, en las que destaca la necesidad de apartarse cuando no estás junto a la felicidad.

Por ejemplo, en una de ellas se leía: “Amar a otra persona nunca debería requerir abandonarnos en el proceso. El amor es donde vamos a ser más de nosotros mismos, no menos”.

Además, hace unas semanas la blogger respondió a una publicación de Aislinn Derbez en redes sociales, en la que hablaba sobre las separaciones.

“¿Soltar? Suena facilísimo... Pero realmente llevarlo a la práctica es un dolor de cabeza. El acto de dejar ir eso que no nos aporta nada o que nos lastima es algo muy retador y requiere de mucha valentía", fue el mensaje que escribió Aislinn en Instagram, y al que Kohan respondió con un “Completamente lista”.