Sofía Aragón es HOSPITALIZADA debido a una COMPLICACIÓN de endometriosis

Sofía Aragón preocupó a sus seguidores al compartir una serie de fotografías en sus historias de Instagram en las que señala que está hospitalizada, la modelo indicó que se trataba de complicaciones por endometriosis.

Tras encontrarse por algunos meses en el ojo del huracán por el enfrentamiento que sostuvo con Lupita Jones, ex Miss Universo, la joven indicó que pronto realizará un video contando su experiencia.

“La endometriosis otra vez haciendo de las suyas”, escribió en una primera imagen la modelo, luego de ello dio que la enfermedad afecta a 170 millones de mujeres en todo el mundo.

¿Culpa a Lupita Jones?

Sofía Aragón reveló en un video su experiencia como representante mexicana en un certamen de belleza, indicando que no tuvo ingresos durante este tiempo y, por tanto, cómo costear los gastos relacionados con su enfermedad.

Señaló que sus representantes conocían de su estado de salud y pese a eso no la apoyaron para continuar con su tratamiento. Por ello, los fans señalaron a Lupita Jones ante las complicaciones de salud que presenta la modelo.

“Yo tengo endometriosis, un problema ginecológico, y tenía que ir a citas constantemente. Durante toda mi preparación no pude ir ni una sola vez. Le decía a Lupita: ‘por favor, necesito ir al doctor’ y me contestaba ‘sorry, no hay’”, relató en su vido compartido en las redes sociales.

