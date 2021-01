¿Lo notaste? Erika Buenfil pidió NO convivir con estrella de HOY durante visita al programa: FOTO

Una nueva polémica surgió en el programa Hoy después de que se filtrara que Erika Buenfil puso sus condiciones para visitar sus foros ya que presuntamente no lleva una buena relación con una de sus conductoras.

Como sabes, la transmisión es conducida por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Lambda García, Marisol González, Andrea Escalona, Paul Stanley y Martha Figueroa; fue precisamente una de ellas la que incomodó a la Reina del TikTok.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, la también actriz de telenovelas pidió que la estrella del matutino no se le acercara ni le hablara durante la transmisión del pasado lunes 25 de enero.

En su columna en El Heraldo de México, el experto en la farándula detalló que lo anterior provocó que Martha Figueroa no fuera incluida en las distintas dinámicas del programa.

"Aceptó ir el lunes a 'Hoy' con una condición: "que esa mujer (refiriéndose a Martha Figueroa) no se me acerque ni me dirija la palabra". Y la producción le cumplió su deseo a Erika Buenfil", escribió.

Cabe recordar que, hace unos meses, Martha Figueroa habló sobre el hijo de Erika Buenfil generando un fuerte disgusto en ella.