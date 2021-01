Bebeshita respalda a Nath Campos y revela DETALLES de oscura relación con Rix: "Todo un patán"

Hace unos días, la famosa youtuber, Nath Campos publicó un video en el que relató la presunta agresión física que sufrió por parte del influencer, Rix; la grabación inmediatamente se volvió viral.

Tras la denuncia, varios espacios dedicados a la industria del espectáculo reprodujeron el video y emitieron su opinión sobre el testimonio de la creadora de contenido.

“Le dije que se fuera de mi casa, después me mandó un mensaje que decía que estaba borracho y no quería que me ‘malvibrara’ porque era algo en lo que yo también había participado", señaló en el video.

Las opiniones más sonadas fueron las de los conductores del programa Hoy, quienes tuvieron que ofrecer disculpas ante la controversia que generaron al hablar sobre el sensible tema; Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre fueron los tres involucrados.

Continúan con las denuncias...

Ahora, Rix volvió a colocarse en el ojo del huracán después de que la cantante y modelo "Bebeshita" hablara durante una entrevista con Venga La Alegría en donde contó cómo fue su relación con él.

En la plática, "Bebeshita" relató que salió con Rix hace unos siete años y en varias fiestas se enteró que él hablaba mal de ella; además, en más de una ocasión, le pidió que le enviara fotos íntimas, lo cual nunca ocurrió.

“Hace como siete años o más salimos. Era porque me invitaban a fiestas en común y me gustaba, me invitó a su casa, pero de repente me enteré por otros youtubers que hablaba mal de mí. Todo un patán, señaló.

¡En exclusiva, "La Bebeshita" nos comparte la mala experiencia que tuvo con RIX y lo describe cómo "patán"! uD83DuDE31uD83DuDCFA #EsteMiércolesSí #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/BU2tOHJG08 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 27, 2021

