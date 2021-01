Vicente Fernández se defiende de polémico VIDEO: "Acoso es que la lleve a la caballeriza"

Después de protagonizar una de las polémicas más fuertes de este 2021, el cantante, Vicente Fernández rompió el silencio y habló sobre el video en el que agarra el busto a una de sus seguidoras mientras se toman una foto.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, el intérprete señaló que la difusión del video no le "molesta", pero sí lo "lastima", pues siempre ha sido cercado a sus seguidoras y seguidores.

"Me extraña mucho, me lastima, nunca di lugar a chismes, no fui un santo, pero nunca me vieron", detalló en la entrevista.

¿Qué ocurrió?

Al ser cuestionado sobre qué fue lo que ocurrió en la grabación, "El charro de Huentitán" confesó que fue un accidente, pues nunca tuvo la intención de agarrar esa parte del cuerpo.

El intérprete de "Por tu maldito amor" y "Acá entre nos" reiteró que la acción no fue "acoso", pues no la llevó a una "caballeriza" y le bajó la blusa.

“Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella", reiteró el cantante.