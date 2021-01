“Viaje a Marruecos aceleró divorcio de Aislinn”: Eugenio Derbez

A más de un año del lanzamiento de la primera temporada de “De viaje con los Derbez”, Eugenio Derbez dio detalles de la segunda entrega que consistirá en un recorrido por carreteras de Estados Unidos, aprovechando los espacios abiertos, y aunque fue una experiencia mucho más grata que la primera, fue difícil tomar la decisión de hacerla y si hablarían del divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

“Hay cosas personales... Fue una gran discusión saber si íbamos a hablar de lo que sucedió con mi hija, porque acaba de pasar por un divorcio y de alguna manera todo esto empezó en Marruecos, quizá no fue lo que hizo que se separaran, pero sí aceleró el proceso. No sabíamos si hablar de ello o no, porque fue de las cosas más complicadas que hemos pasado como familia. Decía cómo lo hablaremos y hasta adónde”, contó el comediante en la presentación de los adelantos de Amazon para este 2021.